Governo federal divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2026

A portaria que estabelece os feriados e dias de ponto facultativo em 2026 foi publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30). No total, serão 10 feriados nacionais.
As distribuições das datas favorecem a população: sete feriados de 2026 caem em segundas ou sextas-feiras, criando finais de semana prolongados e oportunidades para curtir feriadões. Também foram estabelecidos seis pontos facultativos.
Calendário completo de feriados em 2026
Janeiro
– 1º de janeiro | quinta-feira: Confraternização Universal (feriado nacional)
Fevereiro
– 16 de fevereiro | segunda-feira: Carnaval (ponto facultativo)
– 17 de fevereiro | terça-feira: Carnaval (ponto facultativo)
– 18 de fevereiro | quarta-feira: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo)
Abril
– 3 de abril | sexta-feira: Sexta-feira Santa
– 21 de abril | terça-feira: Dia de Tiradentes (feriado nacional)
Maio
– 1º de maio | sexta-feira: Dia do Trabalho (feriado nacional)
Junho
– 4 de junho | quinta-feira: Corpus Christi (ponto facultativo)
Setembro
– 7 de setembro | segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
– 12 de outubro | segunda-feira: Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
Novembro
– 2 de novembro | segunda-feira: Dia de Finados (feriado nacional)
– 15 de novembro | domingo: Proclamação da República (feriado nacional)
– 20 de novembro | sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
– 24 de dezembro | quinta-feira: Véspera de Natal (ponto facultativo)
– 25 de dezembro | sexta-feira: Natal (feriado nacional)
– 31 de dezembro | quinta-feira: Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo)
