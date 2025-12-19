Gabriel Souza destaca investimentos em infraestrutura na Fronteira Noroeste em visita à Santa Rosa

"Com as contas em dia, o Estado amplia investimentos para melhorar a qualidade de vida na Fronteira Noroeste", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu nesta sexta-feira (19/12), em Santa Rosa, com os prefeitos da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (Amufron) para tratar de demandas da região, sobretudo na área de infraestrutura. Durante o encontro, Gabriel apresentou as ações que o governo do Estado está liderando e os investimentos realizados, especialmente nas áreas como infraestrutura, segurança e saúde, além de ouvir as demandas dos representantes da associação.

“Agora que estamos com as contas em dia, temos condições de fazer esses investimentos para melhorar a vida das pessoas tanto na Fronteira Noroeste quanto nas demais regiões do Estado. A responsabilidade fiscal é indispensável para que tenhamos mais desenvolvimento econômico, turismo e, por consequência, qualidade de vida”, destacou Gabriel.

Um dos exemplos citados pelo vice-governador é o asfaltamento da ERS-305, entre Horizontina, Crissiumal e Três Passos , que é a maior obra estadual em andamento atualmente, contemplando 54 quilômetros e atendendo a uma demanda antiga dos moradores da região. Além disso, os acessos asfálticos de Senador Salgado Filho e de Alegria já foram concluídos.

Outra demanda que já está encaminhada é a implantação da terceira pista da ERS-344. Durante o encontro, foi assinado um termo de cooperação entre o Departamento de Estradas de Rodagem (Daer) e a prefeitura de Santa Rosa para a obra, que incluirá acessos e trevos e deverá ser licitada em janeiro de 2026 no valor de R$ 5,65 milhões.

Também foi pauta da reunião a construção da ponte internacional entre Porto Mauá – Alba Posse, que é considerada crucial para o desenvolvimento regional. Atualmente o trânsito entre os dois países na região ocorre por meio de um sistema de balsas. Em abril, o governo do Estado contratou a Caixa Econômica Federal para elaborar o termo de referência e o anteprojeto desta e de mais duas pontes internacionais. Desde então, o vice-governador Gabriel Souza tem promovido uma série de ações e tratativas no sentido de facilitar a negociação entre Brasil e Argentina para tirar as três pontes internacionais do papel.

Inovação para o campo

Em roteiro pelo interior, o vice-governador visitou ainda duas importantes referências do setor produtivo gaúcho: as Indústrias Fockink e a cooperativa Cotripal. As visitas, que ocorreram na quinta-feira (18/12) em Panambi, reforçam a estratégia do governo estadual de integrar indústria, cooperativismo e políticas públicas para ampliar a irrigação e fortalecer a resiliência do agronegócio diante dos desafios climáticos.

Na Fockink, Gabriel conheceu soluções em irrigação e automação, alinhadas à missão internacional sobre segurança hídrica -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Na Fockink, empresa reconhecida nacionalmente pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas para irrigação agrícola e automação, o vice-governador conheceu a estrutura industrial e os projetos voltados à eficiência produtiva e ao uso racional da água. A visita dialoga diretamente com a missão internacional liderada por Gabriel ao Estado de Nebraska, nos Estados Unidos , realizada em outubro, com foco em irrigação, segurança hídrica e inovação no campo.

“Nebraska é uma referência mundial em irrigação, mas o Rio Grande do Sul também tem capacidade industrial, conhecimento técnico e empresas consolidadas que contribuem para esse avanço. Valorizar a indústria gaúcha é fundamental para ampliar a área irrigada, garantir produtividade e proteger a renda do produtor”, destacou o vice-governador.

Na Cotripal, foram debatidos o cooperativismo no desenvolvimento regional e o apoio técnico aos produtores -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Na Cotripal, foram abordados temas como o papel do cooperativismo no desenvolvimento regional, o apoio técnico aos produtores e a importância da irrigação para reduzir riscos climáticos e garantir estabilidade à produção agrícola. “O cooperativismo é um pilar do agronegócio gaúcho. Ele organiza a produção, fortalece o produtor e amplia o acesso à tecnologia, incluindo soluções em irrigação, que hoje fazem a diferença para culturas como soja, milho e trigo”, ressaltou Gabriel.

Apesar do crescimento registrado nos últimos anos, especialmente nas culturas de soja e milho, a irrigação ainda corresponde a um percentual reduzido nas lavouras de sequeiro no Estado. Para enfrentar esse cenário, o Estado tem investido em programas como o Irriga+, ações de reservação de água, modernização do licenciamento ambiental, aprimoramento do sistema de outorga e grandes obras estruturantes, como as barragens do Jaguari e do Taquarembó .