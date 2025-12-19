Portos públicos do Rio Grande do Sul superam 42 milhões de toneladas e registram maior movimentação desde 2021

Os portos públicos em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre movimentaram, entre janeiro e novembro de 2025, um total de 42.373.432 toneladas. Trata-se do maior volume registrado desde 2021, com crescimento de 3,01% em relação ao mesmo período de 2024 e de 2,30% frente a 2023. A consolidação desses dados destaca o papel da infraestrutura portuária gaúcha no suporte à produção agrícola, industrial e à exportação de commodities.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, os números evidenciam o desempenho do sistema logístico regional mesmo diante de um cenário global marcado por adversidades climáticas, instabilidade comercial e variações de mercado. "Esse resultado é fruto de uma série de fatores combinados: a eficiência operacional dos terminais, o planejamento logístico integrado e o desempenho da produção primária gaúcha, especialmente nos setores de grãos e celulose. O número confirma o potencial do sistema portuário do Estado como vetor de competitividade e desenvolvimento", afirma.

Porto de Rio Grande

O Porto do Rio Grande foi responsável por 40.884.088 toneladas do total movimentado, o que representa mais de 96% da operação registrada nos portos públicos do Estado. Esse volume corresponde a um crescimento de 3,67% em comparação com o mesmo período de 2024. A composição das cargas movimentadas mostra a predominância do granel sólido, que representou 59,82% das operações.

A carga geral respondeu por 32,5% e o granel líquido, por 7,6%. Entre os produtos que registraram crescimento estão a celulose, com 3,8 milhões de toneladas e alta de 13,67%, o farelo de soja, que somou 4 milhões de toneladas, um aumento de 17,47%, e o milho, que alcançou 787 mil toneladas, representando uma expansão de 810% em relação ao ano anterior. Também houve crescimento na movimentação de carnes, com 877 mil toneladas, um aumento de 5,4%, e de sulfatos, que atingiram 1 milhão de toneladas, com elevação de 40,66%.

O Porto do Rio Grande também apresentou desempenho expressivo na movimentação de contêineres, totalizando 934.691 TEUs (unidade de medida padrão usada na logística portuária) até novembro. O número representa um crescimento de 29,11% em comparação aos 723.940 TEUs registrados no mesmo período de 2024.

O maior crescimento percentual foi registrado nos meses de maio, com 49,45%, seguido por janeiro, com 46,27% e outubro, com 43,48%, refletindo o aquecimento das operações logísticas no segundo semestre.

Expectativa da Portos RS é de que o fechamento do ano mantenha a curva de crescimento observada ao longo dos últimos trimestres -Foto: Ascom Portos RS

Porto de Pelotas

O Porto de Pelotas, especializado em navegação interior por barcaças, movimentou 1.171.480 toneladas no acumulado até novembro de 2025. O volume representa um crescimento de 10,37% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A operação foi concentrada principalmente na movimentação de toras de madeira, que somaram mais de 1 milhão de toneladas, mantendo a posição de destaque do terminal nesse tipo de carga. Além das toras, a movimentação de clínquer (produto usado na construção) alcançou 98,7 mil toneladas, e a de soja em grão, 12,7 mil toneladas.

Porto de Porto Alegre

Em sentido oposto, o Porto de Porto Alegre registrou uma retração de 50,14% no volume de cargas movimentadas. Entre janeiro e novembro de 2025, o terminal somou 317.864 toneladas. A movimentação foi composta principalmente por fertilizantes, com 199,5 mil toneladas, trigo, com 49,7 mil toneladas, e sal, com 14,1 mil toneladas.

Essa baixa movimentação está diretamente relacionada à fase de recuperação das enchentes que impactaram a região, bem como ao processo de dragagem da hidrovia, que está prestes a avançar de forma significativa. A expectativa é que, com a liberação da navegação de navios de longo curso, o porto recupere sua capacidade operacional e continue a desempenhar um papel estratégico no escoamento de cargas.

Movimentações nos terminais confirmam potencial competitivo do sistema portuário do Estado -Foto: Ascom Portos RS

Comércio exterior

A China manteve sua posição como principal parceiro comercial dos portos públicos gaúchos. Nas exportações realizadas pelo Porto do Rio Grande, o país asiático foi destino de 9 milhões de toneladas, o que corresponde a 39,49% do total exportado. Em seguida, aparecem Vietnã, Coreia do Sul, Indonésia e Estados Unidos.

Em relação às importações, a China também liderou, com 2,3 milhões de toneladas, o equivalente a 21,52%. Argentina, Rússia, Arábia Saudita e Canadá completam a lista dos principais países de origem das mercadorias.

Movimentação nos terminais

De janeiro a novembro, os portos públicos do Estado operaram com aproximadamente 3.500 embarcações, entre navios e barcaças. O Porto do Rio Grande, por si só, foi responsável por 2.900 dessas operações, mantendo-se como a principal porta de entrada e saída de mercadorias do sul do país. Sua infraestrutura é distribuída entre terminais arrendados, áreas públicas, operadores privados e sistemas logísticos intermodais.

A expectativa da Portos RS é de que o fechamento do ano mantenha a curva de crescimento observada ao longo dos últimos trimestres, reforçando a posição estratégica do sistema portuário público gaúcho no cenário nacional e internacional.

"Os números confirmam a relevância estratégica dos portos do Rio Grande do Sul para a economia do Estado. Mesmo diante de um cenário desafiador, o sistema portuário gaúcho manteve desempenho consistente, garantindo eficiência logística, competitividade às cadeias produtivas e segurança no escoamento da produção agrícola e industrial. Esse resultado é reflexo de planejamento, investimentos contínuos em infraestrutura e da integração entre os diferentes modais de transporte", destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.