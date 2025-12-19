Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Portos públicos do Rio Grande do Sul superam 42 milhões de toneladas e registram maior movimentação desde 2021

Os portos públicos em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre movimentaram, entre janeiro e novembro de 2025, um total de 42.373.432 toneladas. Trata-se...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/12/2025 às 15h37
Portos públicos do Rio Grande do Sul superam 42 milhões de toneladas e registram maior movimentação desde 2021
Resultado positivo se deve à eficiência operacional dos terminais, planejamento logístico e desempenho do setor primário do RS -Foto: Ascom Portos RS

Os portos públicos em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre movimentaram, entre janeiro e novembro de 2025, um total de 42.373.432 toneladas. Trata-se do maior volume registrado desde 2021, com crescimento de 3,01% em relação ao mesmo período de 2024 e de 2,30% frente a 2023. A consolidação desses dados destaca o papel da infraestrutura portuária gaúcha no suporte à produção agrícola, industrial e à exportação de commodities.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, os números evidenciam o desempenho do sistema logístico regional mesmo diante de um cenário global marcado por adversidades climáticas, instabilidade comercial e variações de mercado. "Esse resultado é fruto de uma série de fatores combinados: a eficiência operacional dos terminais, o planejamento logístico integrado e o desempenho da produção primária gaúcha, especialmente nos setores de grãos e celulose. O número confirma o potencial do sistema portuário do Estado como vetor de competitividade e desenvolvimento", afirma.

Porto de Rio Grande

O Porto do Rio Grande foi responsável por 40.884.088 toneladas do total movimentado, o que representa mais de 96% da operação registrada nos portos públicos do Estado. Esse volume corresponde a um crescimento de 3,67% em comparação com o mesmo período de 2024. A composição das cargas movimentadas mostra a predominância do granel sólido, que representou 59,82% das operações.

A carga geral respondeu por 32,5% e o granel líquido, por 7,6%. Entre os produtos que registraram crescimento estão a celulose, com 3,8 milhões de toneladas e alta de 13,67%, o farelo de soja, que somou 4 milhões de toneladas, um aumento de 17,47%, e o milho, que alcançou 787 mil toneladas, representando uma expansão de 810% em relação ao ano anterior. Também houve crescimento na movimentação de carnes, com 877 mil toneladas, um aumento de 5,4%, e de sulfatos, que atingiram 1 milhão de toneladas, com elevação de 40,66%.

O Porto do Rio Grande também apresentou desempenho expressivo na movimentação de contêineres, totalizando 934.691 TEUs (unidade de medida padrão usada na logística portuária) até novembro. O número representa um crescimento de 29,11% em comparação aos 723.940 TEUs registrados no mesmo período de 2024.

O maior crescimento percentual foi registrado nos meses de maio, com 49,45%, seguido por janeiro, com 46,27% e outubro, com 43,48%, refletindo o aquecimento das operações logísticas no segundo semestre.

Expectativa da Portos RS é de que o fechamento do ano mantenha a curva de crescimento observada ao longo dos últimos trimestres -Foto: Ascom Portos RS
Expectativa da Portos RS é de que o fechamento do ano mantenha a curva de crescimento observada ao longo dos últimos trimestres -Foto: Ascom Portos RS

Porto de Pelotas

O Porto de Pelotas, especializado em navegação interior por barcaças, movimentou 1.171.480 toneladas no acumulado até novembro de 2025. O volume representa um crescimento de 10,37% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A operação foi concentrada principalmente na movimentação de toras de madeira, que somaram mais de 1 milhão de toneladas, mantendo a posição de destaque do terminal nesse tipo de carga. Além das toras, a movimentação de clínquer (produto usado na construção) alcançou 98,7 mil toneladas, e a de soja em grão, 12,7 mil toneladas.

Porto de Porto Alegre

Em sentido oposto, o Porto de Porto Alegre registrou uma retração de 50,14% no volume de cargas movimentadas. Entre janeiro e novembro de 2025, o terminal somou 317.864 toneladas. A movimentação foi composta principalmente por fertilizantes, com 199,5 mil toneladas, trigo, com 49,7 mil toneladas, e sal, com 14,1 mil toneladas.

Essa baixa movimentação está diretamente relacionada à fase de recuperação das enchentes que impactaram a região, bem como ao processo de dragagem da hidrovia, que está prestes a avançar de forma significativa. A expectativa é que, com a liberação da navegação de navios de longo curso, o porto recupere sua capacidade operacional e continue a desempenhar um papel estratégico no escoamento de cargas.

Movimentações nos terminais confirmam potencial competitivo do sistema portuário do Estado -Foto: Ascom Portos RS
Movimentações nos terminais confirmam potencial competitivo do sistema portuário do Estado -Foto: Ascom Portos RS

Comércio exterior

A China manteve sua posição como principal parceiro comercial dos portos públicos gaúchos. Nas exportações realizadas pelo Porto do Rio Grande, o país asiático foi destino de 9 milhões de toneladas, o que corresponde a 39,49% do total exportado. Em seguida, aparecem Vietnã, Coreia do Sul, Indonésia e Estados Unidos.

Em relação às importações, a China também liderou, com 2,3 milhões de toneladas, o equivalente a 21,52%. Argentina, Rússia, Arábia Saudita e Canadá completam a lista dos principais países de origem das mercadorias.

Movimentação nos terminais

De janeiro a novembro, os portos públicos do Estado operaram com aproximadamente 3.500 embarcações, entre navios e barcaças. O Porto do Rio Grande, por si só, foi responsável por 2.900 dessas operações, mantendo-se como a principal porta de entrada e saída de mercadorias do sul do país. Sua infraestrutura é distribuída entre terminais arrendados, áreas públicas, operadores privados e sistemas logísticos intermodais.

A expectativa da Portos RS é de que o fechamento do ano mantenha a curva de crescimento observada ao longo dos últimos trimestres, reforçando a posição estratégica do sistema portuário público gaúcho no cenário nacional e internacional.

"Os números confirmam a relevância estratégica dos portos do Rio Grande do Sul para a economia do Estado. Mesmo diante de um cenário desafiador, o sistema portuário gaúcho manteve desempenho consistente, garantindo eficiência logística, competitividade às cadeias produtivas e segurança no escoamento da produção agrícola e industrial. Esse resultado é reflexo de planejamento, investimentos contínuos em infraestrutura e da integração entre os diferentes modais de transporte", destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado

Nova tentativa deve ocorrer no domingo, às 14h45
Vice-governador Há 7 horas

Gabriel Souza destaca investimentos em infraestrutura na Fronteira Noroeste em visita à Santa Rosa

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu nesta sexta-feira (19/12), em Santa Rosa, com os prefeitos da Associação dos Municípios da Fronteira Noro...

 Em Encantado, casas integram o conjunto de investimentos, em infraestrutura e habitação, de R$ 21,13 milhões já aprovados -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Habitação Há 9 horas

Governador Eduardo Leite entrega 84 casas definitivas em quatro municípios

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (17/12), 84 casas definitivas a famílias atingidas por enchentes ou em situação de vulnerabi...

 Iniciativa faz parte do acompanhamento estratégico de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação para PPLs do RS -Foto: Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 10 horas

Participação de pessoas privadas de liberdade no Enem tem aumento de 58,2% no Estado

No Rio Grande do Sul, 6.567 apenados participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL), reali...

 Programa do governo Leite prevê 1.761 unidades habitacionais em 55 municípios, com investimento total de R$ 139,8 milhões -Foto: Vitor Rosa/Secom
Habitação Há 10 horas

Governador Eduardo Leite entrega 15 casas definitivas em Nova Alvorada pelo Programa A Casa é Sua - Município Resiliência

O governador Eduardo Leite entregou, nesta sexta-feira (19/12), 15 casas definitivas no município de Nova Alvorada, para famílias em situação de vu...

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
1.99 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 6 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,481,70 +0,36%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias