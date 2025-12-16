Terça, 16 de Dezembro de 2025
Vaqueiro contratado pelo Ibama é morto em terra indígena no Pará

Ele participava de operação de desintrusão determinada pelo STF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/12/2025 às 08h31

Um vaqueiro contratado pelo Ibama foi assassinado em uma tocaia durante uma operação de desintrusão na Terra Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará, nesta segunda-feira (15).

Ele e outros vaqueiros tocavam cerca de 350 cabeças de gado por um ramal estreito na mata até um curral de onde o gado estava sendo retirado da área invadida. O vaqueiro foi atingido por um tiro na altura do pescoço.

A emboscada ocorreu quando equipes de órgãos federais e estaduais cumpriam decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para a retirada dos invasores da região. Doze policiais militares e quatro policiais civis estão no local. A Polícia Federal já enviou vários agentes para a terra indígena.

© Antônio Cruz/ Agência Brasil
