Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master

Podem ser pedidos novos depoimentos, informações e quebras de sigilo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/12/2025 às 21h22
Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (15) determinar novas diligências envolvendo a investigação que alcançou o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master.

O ministro deu prazo de 30 dias para a Polícia Federal (PF) realizar os depoimentos dos investigados e das autoridades do Banco Central que realizaram as investigações.

A PF também poderá requisitar informações aos órgãos envolvidos na investigação e novos pedidos de quebra de sigilo telefônico.

No início deste mês, Toffoli decidiu que a investigação sobre o Banco Master deverá ter andamento no STF, e não mais na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na Corte.

Em novembro deste, Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Além de Vorcaro, são investigados os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.

Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tentou fugir do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

O BRB informou que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também diz que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro passará por perícia médica na próxima quarta-feira

Após procedimento, Moraes vai decidir se autoriza cirurgia recomendada
Justiça Há 3 horas

Deputada estadual do RJ se torna ré por envolvimento com milícia

Lucinha é acusada de interferir politicamente em favor dos criminosos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Ramagem fugiu pela Guiana sem passar por fiscalização, confirma PF

Deputado usou passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos
Justiça Há 6 horas

Moraes pede aos Estados Unidos extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin foi condenado na ação penal da trama golpista

 © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Justiça Há 8 horas

STF tem dois votos contra marco temporal de terras indígenas

Votos foram proferidos pelos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
20° Sensação
0.13 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Gestão Feminina Há 7 minutos

Três mulheres irão administrar a Câmara de Vereadores de Tenente Portela em 2026
Legislativo Regional Há 19 minutos

Câmaras da região Celeiro definem novas Mesas Diretoras
Justiça Há 2 horas

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro passará por perícia médica na próxima quarta-feira
Justiça Há 2 horas

Deputada estadual do RJ se torna ré por envolvimento com milícia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,05%
Euro
R$ 6,37 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,654,13 -0,06%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias