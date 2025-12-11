Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Homem que atropelou e arrastou mulher vira réu em São Paulo

Acusado é transferido para presídio de Guarulhos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 18h03

Daniel Alves Silva, de 26 anos, que atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por um quilômetro, no Parque Novo Mundo, em São Paulo, virou réu após a justiça aceitar a denúncia do Ministério Público.

Ele é acusado de tentativa de feminicídio contra Tainara, de 31 anos, e de tentativa de homicídio contra um homem que conversava com ela.

O texto da acusação cita “violência excessiva” e “crueldade” na ação de Daniel. O texto acrescenta: “lançou o carro que conduzia contra as vítimas, atropelando Tainara e ainda passando por cima dela, arrastando-a sob seu carro por distância considerável, resultando na amputação das duas pernas da ofendida”. O crime foi no sábado - 29 de novembro.

Desprezo

A denúncia também cita que a atitude do acusado “demonstra falta de empatia e total desprezo pela vida humana, revelando-se desproporcional e incompatível com a vida em sociedade”.

Daniel teve nesta semana sua prisão convertida em preventiva e foi transferido da delegacia onde estava para o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos.

Tainara, que está internada em São Paulo, teve as pernas amputadas e passou por quatro cirurgias.

