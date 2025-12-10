Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Defesa pede autorização para Bolsonaro deixar prisão e fazer cirurgia

Ex-presidente apresentou piora em seu estado de saúde, dizem advogados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 19h09

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-presidente seja autorizado a deixar a prisão para se submeter a cirurgias indicadas por seus médicos. O pedido foi enviado ao ministro na noite desta terça-feira (9) .

Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

Os advogados de Bolsonaro afirmam que o ex-presidente apresentou piora no seu estado de saúde e pedem que ele seja levado imediatamente ao Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a defesa, a internação deve durar de cinco a sete dias.

“Conforme informado pelo médico responsável pelo tratamento do peticionário, o ex-presidente precisa passar por cirurgia tanto para tratamento do quadro de soluços, sequela das cirurgias já registradas nos presentes autos, como em razão da piora do diagnóstico de hérnia inguinal unilateral, que também indica a necessidade de intervenção cirúrgica”, disse a defesa.

Os advogados também voltaram a pedir a Moraes que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. Segundo a defesa, o ambiente prisional é incompatível com a condição de saúde do ex-presidente .

“A prisão domiciliar é modalidade de cumprimento de pena destinado àqueles cuja prisão em regime fechado pode colocar em risco sua integridade física por motivos médicos”, completou a defesa.

Não há prazo para Alexandre de Moraes decidir a questão .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

Agente da PRF vai a júri popular por morte de jovem em blitz no Rio

Carro de estudante foi alvo de sete tiros de fuzil em 2023

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Justiça suspende benefícios vitalícios durante prisão de Bolsonaro

Ex-presidente tinha direito a assessores e veículos oficiais

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 4 horas

STF encerra primeiro dia do julgamento do marco temporal

Julgamento continua amanhã, quando encerra a fase das manifestações

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Gilmar Mendes suspende parte de decisão sobre impeachment de ministros

Ministro do STF acatou pedido da Advocacia do Senado

 © Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Há 7 horas

STF abre sessão de julgamento do marco temporal de terras indígenas

Lideranças indígenas acompanham a sessão no plenário da Corte

