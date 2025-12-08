Terça, 09 de Dezembro de 2025
Governo Leite impulsiona agropecuária na região da Campanha com pavimentação da RSC-473

Realizada pelo governo Leite, a pavimentação da RSC-473, que conecta Bagé ao distrito de Torquato Severo, em Dom Pedrito, beneficia diretamente a a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/12/2025 às 16h08
Governo Leite impulsiona agropecuária na região da Campanha com pavimentação da RSC-473
Trabalhos devem ser concluídos até o final de 2026 -Foto: Divulgação Daer

Realizada pelo governo Leite, a pavimentação da RSC-473, que conecta Bagé ao distrito de Torquato Severo, em Dom Pedrito, beneficia diretamente a agropecuária do Rio Grande do Sul. A obra de 22,7 quilômetros ligará Bagé a Lavras do Sul e São Gabriel, criando uma importante conexão entre a Campanha e a região central do Estado. O investimento é de R$ 90 milhões do Tesouro Estadual.

Realizada por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a obra deve ser concluída até o final de 2026. Do total de 22,7 quilômetros, seis já estão asfaltados, a partir do entroncamento da BRS-293, em Bagé.

"Essa ligação regional é essencial para a economia do Rio Grande do Sul, especialmente na Campanha, onde a agropecuária é a base da produção", frisa o titular da Selt, Juvir Costella. "Com a conexão direta entre a região da Campanha e o centro do Estado, facilitaremos o escoamento de grãos, carnes e outros produtos rurais, reduzindo custos logísticos e fortalecendo a competitividade do setor no mercado nacional."

"A obra avança conforme o cronograma e, até março de 2026, já deveremos ter 12 quilômetros pavimentados", estimao diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "Esses resultados demonstram o compromisso em entregar infraestrutura de qualidade para uma região produtiva, garantindo segurança e eficiência no transporte agropecuário."

Benefícios a moradores e produtores

A pavimentação da RSC-473 já gera benefícios práticos para a população de Bagé. O empresário Fabrício Bittencourt, que é proprietário de uma central de reprodução de cavalos crioulos, relata facilidade no transporte dos animais. "Os caminhões conseguem se deslocar sem o problema de buracos e atoleiros", conta. Segundo ele, a obra melhorou também a ida dos filhos à escola. "O que antes levava meia hora de percurso agora não demora mais que 15 minutos", detalha.

Empresário Fabrício Bittencourt relata facilidade no transporte dos animais -Foto: Divulgação Daer
Empresário Fabrício Bittencourt relata facilidade no transporte dos animais -Foto: Divulgação Daer

Para o produtor rural Aristides Milano Filho, o asfalto viabiliza novos negócios para a região. "As terras estão ficando mais valorizadas. Inclusive, parte da minha área já abriga um parque eólico, e agora estamos arrendando outro segmento para uma empresa de energia solar", destaca.

Série sobre Ligações Regionais

A pavimentação da RSC-473 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Selt e do Daer. Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

