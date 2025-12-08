Casa é totalmente destruída por incêndio em Alto Recreio, em Ronda Alta

Na tarde de domingo, 7 de dezembro, um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma residência localizada em um dos acessos à comunidade de Alto Recreio, no interior de Ronda Alta, às margens da ERS-324.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sarandi e os Bombeiros Voluntários de Ronda Alta foram acionados para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam tomado conta de toda a estrutura, impossibilitando qualquer tentativa de salvar os pertences. Todos os bens que estavam na casa foram perdidos.

Os bombeiros trabalharam no combate ao fogo e no rescaldo do local. Apesar da destruição total do imóvel, não houve registro de feridos.

Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas do incêndio.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.