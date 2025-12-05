Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado alerta para os últimos dias da adesão aos descontos do Programa Acordo Gaúcho para dívidas de IPVA

Faltam apenas dez dias para o encerramento do prazo de adesão ao edital do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), pelo Program...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/12/2025 às 17h27
Governo do Estado alerta para os últimos dias da adesão aos descontos do Programa Acordo Gaúcho para dívidas de IPVA
-

Faltam apenas dez dias para o encerramento do prazo de adesão ao edital do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), pelo Programa Acordo Gaúcho. A iniciativa do governo do Estado oferece condições especiais para quem deseja quitar dívidas antigas. Até sexta-feira (5/11), mais de R$ 5,3 milhões já foram regularizados, beneficiando 1.122 contribuintes.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, destaca a relevância do programa. "Essa é uma oportunidade concreta para quem tem débitos antigos de IPVA. Com descontos expressivos e adesão totalmente online, o programa facilita a vida do contribuinte e recupera valores que dificilmente seriam arrecadados pelos meios tradicionais”, afirma Neves.

A oportunidade é única para quem tem débitos de IPVA vencidos até 2023 e inscritos em dívida ativa há mais de dois anos. O programa garante descontos expressivos em multas e juros, tornando a negociação muito mais vantajosa.

Por que aproveitar agora?

O prazo termina em 15 de dezembro e quem aderir até essa data pode escolher entre duas modalidades:

  • Pagamento à vista: até 90% de desconto em multas e 50% em juros.
  • Parcelamento em até 12 vezes: até 70% de desconto em multas e 30% em juros.

Os descontos incidem apenas sobre multas e juros, preservando o valor principal do débito. A adesão é 100% online, sem burocracia, pelos portais da Receita Estadual: · Pessoas físicas: Portal Pessoa Física da Receita Estadual · Pessoas jurídicas: Portal e-CAC da Receita Estadual

Para garantir uma experiência segura e eficiente, o subsecretário-adjunto, Luis Fernando Flores Crivelaro, explica que foi criada uma rotina e sistemas para garantir uma solução eficiente e segura. “Essa parceria entre Receita Estadual e PGE foi essencial para entregar uma ação que beneficia tanto os contribuintes quanto o Estado”, destaca Crivelaro.

Quem pode participar?

Contribuintes com dívidas de IPVA vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos, limitadas a R$ 145 mil por CPF ou CNPJ.

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, lembra que os benefícios vão além da regularização. "Além de ser um importante instrumento para a regularização dos contribuintes, o Acordo Gaúcho auxilia também para aumentar a arrecadação, que será revertida em serviços essenciais para toda a população”, ressalta.

Já a coordenadora da Procuradoria Fiscal da PGE-RS, Luciana Mabilia Martins, reforça que "esta é uma oportunidade para o contribuinte regularizar a sua situação fiscal, além de configurar um estímulo à conformidade e à consensualidade.”.

Não deixe para a última hora. Regularize sua situação e aproveite os benefícios do Acordo Gaúcho. Mais informações estarão disponíveis no Portal de Atendimento da Receita Estadual.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões

Dezenas sorteadas nesse sábado foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58

 © LUXARDO / INSTITUTO MOREIRA SALLES
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Confira as efemérides da semana entre 7 e 13 de dezembro.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Operação que garante gás de cozinha para o Norte completa 30 anos

Ação contribui para a segurança energética da região
Geral Há 20 horas

Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília

Homem está preso no Batalhão da Polícia do Exército
Geral Há 20 horas

Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília

Polícia Civil do DF investiga caso como feminicídio

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias