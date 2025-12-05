Julgamento de acusados pela morte de ex-secretário ocorre quarta-feira

Após adiamento de um mês, o julgamento dos quatro acusados pelo homicídio de Jarbas David Heinle, ex-secretário municipal de Saúde de Bom Progresso, acontece na próxima quarta-feira (10), na 1ª Vara da Comarca de Três Passos. Maicon Leandro Vieira Leite, vice-prefeito eleito na chapa do pai da vítima, Armindo David Heinle, é acusado de ser um dos mandantes do crime, juntamente a Cloves de Oliveira, candidato derrotado pelo pai da vítima nas eleições de 2020. Já Sérgio Ribeiro dos Santos e Matheus Gabriel Müller Merel, são os acusado de serem os executores.

O crime ocorreu na noite de 10 de setembro de 2022, quando Jarbas chegava na sua residência, na localidade de Linha Biriva, interior do município de Bom Progresso, após participar de uma confraternização com amigos. O agressor teria esperado a vítima dentro da garagem da residência e fez três disparos antes de fugir, que atingiram a cabeça, o peito, a clavícula e o braço da vítima, enquanto tentava sair do veículo.

Consta em depoimentos reunidos no inquérito da Polícia Civil de Três Passos que os mandantes ofereceram aos executores pagamento de até R$ 50 mil e promessa futura de emprego na Prefeitura de Bom Progresso, com salário de R$ 3 mil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a prisão preventiva dos dois executores, no entanto, os mandantes respondem ao processo em liberdade.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 2 de dezembro de 2022, por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima), e os réus foram pronunciados em 20 de julho de 2024, decisão que levou o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri que acontece na próxima semana.

Em março de 2024, a defesa de Cloves de Oliveira, através dos advogados Emanuel Cardozo, Luiz Gustavo Lippi Sarmento e Sergio Pires, manifestou-se alegando que Cloves é inocente e provará sua inocência. “Em toda a marcha processual não foi trazido aos autos nenhum elemento que conduza a um pensamento diverso deste. Até por isso, ele responde o processo em liberdade e sempre se colocou à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos, inclusive franqueando acesso a seu telefone celular, contas bancárias e seu sigilo fiscal, demonstrando não ter nenhum tipo de participação no fato que vitimou o secretário de saúde da cidade de Bom Progresso/RS”.