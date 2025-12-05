Justiça ordena lacração de unidade da Sulserra em processo de recuperação judicial

A Vara Regional Empresarial de Santa Rosa determinou a lacração e o fechamento de um estabelecimento da Sulserra – Transporte e Turismo Ltda., que está em recuperação judicial. A ordem consta na Carta Precatória nº 10094955693 ( Anexo abaixo ) e envolve um processo com valor superior a R$ 18,3 milhões.

A medida atende ao pedido de arrecadação dos bens da empresa, que serão recolhidos e mantidos sob responsabilidade da Administração Judicial. A operação é acompanhada pela BRIZOLA JAPUR Soluções Empresariais, administradora judicial do caso, e pelo leiloeiro nomeado João Antônio Cargnelutti, encarregado da avaliação e guarda dos bens.

A Sulserra está em recuperação judicial desde maio de 2023, e a lacração ocorre diante da falta de liquidez e da necessidade de garantir o patrimônio aos credores. A ação marca uma nova etapa do processo, enquanto aguarda homologação do quadro-geral de credores.