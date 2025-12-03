Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Brasileira é presa na Argentina após atirar contra policiais durante operação

Mulher de 30 anos disparou de dentro de uma casa em Bernardo de Irigoyen e foi detida ao tentar fugir

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Fronteira
03/12/2025 às 13h54
Brasileira é presa na Argentina após atirar contra policiais durante operação
(Foto: Reprodução)

Uma mulher brasileira de 30 anos foi presa no final da manhã desta terça-feira, 2, após atirar contra policiais durante uma operação de recaptura de foragidos em Bernardo de Irigoyen, na Argentina.

O caso ocorreu no bairro Marco Grande. Segundo a Polícia de Misiones, a suspeita estava em um veículo que foi parado para identificação e, ao descer, correu até uma residência próxima. De dentro da casa, ela disparou várias vezes contra os agentes usando um revólver calibre 38.

Na tentativa de fugir pelos fundos do imóvel para uma casa vizinha, a mulher acabou cercada e detida. Os policiais apreenderam a arma utilizada e o celular dela, que pode conter informações relevantes para a investigação.

A suspeita foi colocada sob custódia e permanece à disposição do Juizado de Instrução responsável pelo caso. A polícia também solicitou autorização judicial para realizar buscas na residência de onde partiram os disparos e pediu às autoridades brasileiras os antecedentes criminais da detida.

As forças de segurança não descartam possível ligação da mulher com delitos em andamento na fronteira ou com um dos fugitivos procurados na região.

 

 

 

