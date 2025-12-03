Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pensão para Órfãos de Feminicídio Já está valendo

Benefício inicia vigência e garante amparo mínimo a filhos e dependentes de mulheres assassinadas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações LA+
03/12/2025 às 11h09
Pensão para Órfãos de Feminicídio Já está valendo
(Foto: Arquivo Agência Brasil)

Entrou oficialmente em vigor, nesta segunda-feira, a lei que garante uma pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de vítimas de feminicídio. O pagamento, equivalente a um salário mínimo, havia sido regulamentado no fim de setembro e passou a valer após o prazo de sessenta dias previsto no decreto.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforçou que o benefício representa uma reparação mínima do Estado brasileiro às vítimas indiretas desse tipo de crime.

Para ter acesso à pensão, a renda familiar mensal por pessoa deve ser igual ou inferior a 25% do salário mínimo. Quando houver mais de um filho ou dependente, o valor será dividido em partes iguais entre os que têm direito. Também é obrigatório que os beneficiários estejam inscritos no CadÚnico, com atualização a cada 24 meses.

O decreto inclui, ainda, filhos e dependentes de mulher transgênero vítima de feminicídio, assim como órfãos sob tutela do Estado, que também passam a ter direito ao benefício. A pensão não pode ser acumulada com outros benefícios previdenciários ou do sistema de proteção social dos militares.

O pagamento é encerrado quando o filho ou dependente completa 18 anos. A solicitação deve ser feita pelo representante legal das crianças e adolescentes, com a ressalva de que o autor, coautor ou participante do crime não pode solicitar nem administrar o valor.

O INSS é o órgão responsável por receber os pedidos e decidir sobre a concessão.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 15 horas

MPF pede anulação de licença ambiental da Petrobras no pré-sal

Petrolífera recebeu autorização para ampliar atividade no RJ e SP

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 15 horas

Justiça atesta que Bolsonaro vai terminar de cumprir pena em 2052

Ex-presidente poderá passar para o regime semiaberto em 2033

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

Toffoli reforça sigilo de petição protocolada pela defesa de Vorcaro

Sócio do Banco Master é investigado por fraude de R$ 17 bilhões
Justiça Há 18 horas

STF arquiva processo contra jogador denunciado por manipulação em jogo

Igor Carius foi acusado de forçar cartão no Campeonato Brasileiro
Justiça Há 18 horas

MPF recorre de decisão que mandou soltar dono do Banco Master

Desembargadora do TRF1 concedeu habeas corpus aos acusados

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
27° Sensação
2.8 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Saca Esse Rolê ultrapassa 25 milhões nas redes sociais
Senado Federal Há 5 minutos

Agora é lei: doação de medicamentos será isenta de tributação
Saúde Há 20 minutos

Cirurgião plástico comenta cirurgias para “rosto de Ozempic”
Saúde Há 20 minutos

Covid: quem tem 12 anos ou mais pode se imunizar, no Rio, com vacina
Serviço Público Há 34 minutos

Assinatura Eletrônica Avança no RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,43%
Euro
R$ 6,19 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,318,03 +2,15%
Ibovespa
161,541,10 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias