Brigada Militar apreende grande quantidade de mercadorias em Iraí

A fiscalização, realizada nesta terça-feira, resultou na apreensão de brinquedos, pilhas e itens de contrabando em um veículo Spin

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Brigada Militar
03/12/2025 às 09h30
Foto: Divulgação Brigada Militar

A Brigada Militar realizou nesta terça-feira,2, ações de policiamento e fiscalização no município de Iraí como parte da "Operação CODESUL". O objetivo da operação é o combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas e outros ilícitos.

Durante uma barreira de fiscalização, um veículo Spin foi abordado, e em seu interior, foram encontradas e apreendidas as seguintes mercadorias:

  • 172 Brinquedos diversos

  • 284 Pilhas AA

  • 12 Caixas de luzes natalinas

  • 4 Caixas de baralho

O material apreendido está à disposição da Receita Federal para as providências legais.

A Operação CODESUL é uma ação coordenada de segurança pública que envolve a colaboração das forças de segurança dos estados que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL).

