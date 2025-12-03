Brigada Militar apreende grande quantidade de mercadorias em Iraí

A Brigada Militar realizou nesta terça-feira,2, ações de policiamento e fiscalização no município de Iraí como parte da "Operação CODESUL". O objetivo da operação é o combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas e outros ilícitos.

Durante uma barreira de fiscalização, um veículo Spin foi abordado, e em seu interior, foram encontradas e apreendidas as seguintes mercadorias:

172 Brinquedos diversos

284 Pilhas AA

12 Caixas de luzes natalinas

4 Caixas de baralho

O material apreendido está à disposição da Receita Federal para as providências legais.

A Operação CODESUL é uma ação coordenada de segurança pública que envolve a colaboração das forças de segurança dos estados que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL).