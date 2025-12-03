Polícia prende dois suspeitos de assassinato na Linha Progresso, em Seberi

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu, na manhã desta quarta-feira (3/12), dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos de participação na morte de um morador da Linha Progresso, em Seberi.

O crime ocorreu em 2 de julho de 2025, e o corpo da vítima foi encontrado dois dias depois dentro da própria residência, apresentando múltiplos golpes de arma branca na região cervical, conforme apontou o laudo pericial. Depoimentos, análises telemáticas e informações recebidas pelo Disque Denúncia indicaram que os suspeitos teriam invadido o local em busca de dinheiro, reforçando a hipótese de latrocínio.

Durante a investigação, diversas medidas cautelares foram cumpridas para a produção de provas, permitindo consolidar a materialidade e os indícios de autoria. Na etapa final do trabalho policial, os dois mandados foram executados em Frederico Westphalen, onde os suspeitos se encontravam.

A ação, conduzida pela Delegacia de Polícia de Seberi com apoio de outros órgãos policiais, reafirma o comprometimento da instituição com a elucidação de crimes graves e com a responsabilização de envolvidos em delitos que afetam a segurança e a tranquilidade da comunidade.