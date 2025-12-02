Colisão frontal na ERS-155 deixa duas vítimas fatais

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h desta terça-feira (2) na ERS-155, km 41, entre os municípios de Ijuí e Santo Augusto.

Duas pessoas, sendo uma mulher e uma criança de 06 anos, morreram no local.

O acidente envolveu um automóvel Onix e uma carreta em uma colisão frontal. A carreta, carregada de soja, saiu da pista, tombou em uma lavoura às margens da rodovia e teve toda a carga espalhada

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Estadual estão no local atendendo à ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.