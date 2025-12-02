Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colisão frontal na ERS-155 deixa duas vítimas fatais

Acidente envolvendo carro e carreta ocorreu nesta terça-feira entre Ijuí e Santo Augusto

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional, com informações Caçadores de Notícias.
02/12/2025 às 15h28
Colisão frontal na ERS-155 deixa duas vítimas fatais
(Foto: Caçadores de Notícias)

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h desta terça-feira (2) na ERS-155, km 41, entre os municípios de Ijuí e Santo Augusto.

Duas pessoas, sendo uma mulher e uma criança de 06 anos, morreram no local.

O acidente envolveu um automóvel Onix e uma carreta em uma colisão frontal. A carreta, carregada de soja, saiu da pista, tombou em uma lavoura às margens da rodovia e teve toda a carga espalhada

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Estadual estão no local atendendo à ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Prisão Há 58 minutos

Suspeitos de praticar ‘golpe do troco’ em mercado de Frederico Westphalen são presos em São Paulo

Com base nas provas reunidas, a DP representou pela prisão preventiva dos investigados, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

(Foto: 3º BABM / Cruz Alta)
Crime Ambiental Há 7 horas

Operação desarticula esquema ilegal de embalagens de agrotóxicos no RS

Ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de três homens e na apreensão de caminhões com material contaminado em Mormaço, Soledade e Espumoso.

 (Foto: Polícia Civil)
Ação Preventiva Há 21 horas

Prisão por descumprimento de medida protetiva

Suspeito é detido em Tenente Portela e levado ao presídio de Três Passos

 (Fotos: Grupo Planalto de Comunicação)
Mistério Urbano Há 1 dia

Dois veículos são encontrados queimados em Passo Fundo

Polícia investiga circunstâncias e possíveis ligações com crimes

 (Foto: Reprodução)
Trânsito Há 1 dia

Jovem morre e mulher fica em estado crítico após colisão em São Miguel das Missões

Batida entre Gol e caminhonete aconteceu na Avenida Borges do Canto; Polícia Civil e perícia apuram as causas.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias