Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação desarticula esquema ilegal de embalagens de agrotóxicos no RS

Ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de três homens e na apreensão de caminhões com material contaminado em Mormaço, Soledade e Espumoso.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 3º BABM
02/12/2025 às 10h22
Operação desarticula esquema ilegal de embalagens de agrotóxicos no RS
(Foto: 3º BABM / Cruz Alta)

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, através da 4ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Cruz Alta, desarticularam nesta segunda-feira (01/12) um esquema de comércio ilegal de embalagens de agrotóxicos, Mormaço, Soledade e Espumoso.

Após a apreensão de um caminhão carregado de embalagens vazias de agrotóxicos, na cidade de Salto do Jacui, em 25 de novembro, as equipes iniciaram uma investigação e identificaram duas empresas, em Mormaço e Soledade, que mantinhaum depósito ilegal de embalagens de agrotóxicos, configurando grave crime ambiental e de risco à saúde pública. Durante a operação, os dois proprietários das empresas foram presos em flagrante por descumprimento à Lei dos Agrotóxicos, após a constatação de que embalagens contaminadas estavam sendo revendidas, ilegalmente, para reciclagem.

A reciclagem clandestina dessas embalagens representa sério risco à saúde pública, já que o material contaminado pode ser utilizado na fabricação de utensílios domésticos, como copos, garrafas e brinquedos, expondo a população a substâncias altamente tóxicas.

Ainda, após as prisões nos municípios de Soledade e Mormaço, os agentes localizaram, na cidade de Espumoso, um caminhão carregado de embalagens de agrotóxicos, pronto para ser despachado / escondido pelo proprietário da empresa. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Soledade.

Os policiais identificaram que as embalagens de agrotóxicos estavam misturadas a outros vasilhames e eram trituradas com outros plásticos para posterior comercialização.

Os três homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Soledade. Ainda, dois Termos Circunstanciados foram lavrados para proprietários das empresas em Mormaço e Soledade - por descumprimento da Licença Ambiental.

As diligências seguem em andamento para identificar outros envolvidos e garantir a responsabilização ambiental e penal dos participantes do esquema.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Polícia Civil)
Ação Preventiva Há 17 horas

Prisão por descumprimento de medida protetiva

Suspeito é detido em Tenente Portela e levado ao presídio de Três Passos

 (Fotos: Grupo Planalto de Comunicação)
Mistério Urbano Há 1 dia

Dois veículos são encontrados queimados em Passo Fundo

Polícia investiga circunstâncias e possíveis ligações com crimes

 (Foto: Reprodução)
Trânsito Há 1 dia

Jovem morre e mulher fica em estado crítico após colisão em São Miguel das Missões

Batida entre Gol e caminhonete aconteceu na Avenida Borges do Canto; Polícia Civil e perícia apuram as causas.

 (Foto: Reprodução)
Acidente Fatal Há 1 dia

Colisão entre Siena e Corolla na ERS-591 deixa jovem morto em Ametista do Sul

Batida ocorreu na comunidade São Rafael; outros feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Gabriel.

 (Foto: Arquivo / Três Passos News)
Trânsito Há 1 dia

Carro sai da pista na BR-468 e deixa duas pessoas feridas em Três Passos

GM Corsa desceu barranco próximo ao Posto Bela Vista; motorista e adolescente de 15 anos tiveram ferimentos leves.

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
3.43 km/h Vento
54% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Educação Há 15 minutos

Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026
Saúde Há 15 minutos

Rio Grande do Sul fortalece atenção domiciliar com visitas técnicas e evento estadual de capacitação
Senado Federal Há 15 minutos

Reconhecimento de ações ambientais em escolas passa na CMA
Senado Federal Há 15 minutos

Programa Rios Livres da Amazônia segue para a Câmara
Agricultura Há 29 minutos

Simpósio aborda benefícios do azeite para a saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,27%
Euro
R$ 6,20 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 509,800,92 +4,55%
Ibovespa
159,934,05 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias