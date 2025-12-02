Operação desarticula esquema ilegal de embalagens de agrotóxicos no RS

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão Ambiental (BABM), e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, através da 4ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Cruz Alta, desarticularam nesta segunda-feira (01/12) um esquema de comércio ilegal de embalagens de agrotóxicos, Mormaço, Soledade e Espumoso.

Após a apreensão de um caminhão carregado de embalagens vazias de agrotóxicos, na cidade de Salto do Jacui, em 25 de novembro, as equipes iniciaram uma investigação e identificaram duas empresas, em Mormaço e Soledade, que mantinhaum depósito ilegal de embalagens de agrotóxicos, configurando grave crime ambiental e de risco à saúde pública. Durante a operação, os dois proprietários das empresas foram presos em flagrante por descumprimento à Lei dos Agrotóxicos, após a constatação de que embalagens contaminadas estavam sendo revendidas, ilegalmente, para reciclagem.

A reciclagem clandestina dessas embalagens representa sério risco à saúde pública, já que o material contaminado pode ser utilizado na fabricação de utensílios domésticos, como copos, garrafas e brinquedos, expondo a população a substâncias altamente tóxicas.

Ainda, após as prisões nos municípios de Soledade e Mormaço, os agentes localizaram, na cidade de Espumoso, um caminhão carregado de embalagens de agrotóxicos, pronto para ser despachado / escondido pelo proprietário da empresa. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Soledade.

Os policiais identificaram que as embalagens de agrotóxicos estavam misturadas a outros vasilhames e eram trituradas com outros plásticos para posterior comercialização.

Os três homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Soledade. Ainda, dois Termos Circunstanciados foram lavrados para proprietários das empresas em Mormaço e Soledade - por descumprimento da Licença Ambiental.

As diligências seguem em andamento para identificar outros envolvidos e garantir a responsabilização ambiental e penal dos participantes do esquema.