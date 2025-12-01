Guarda-vidas iniciam operação preventiva no litoral gaúcho para a temporada 2025/2026

Esta segunda-feira (1/12) marca o início das atividades dos 288 guarda-vidas civis temporários que atuarão no litoral e balneários de água doce durante o verão 2025/2026. Junto aos bombeiros militares, parte deles vinha atuando desde outubro como parte do treinamento, e, a partir de hoje, todo o efetivo já começa a se instalar nos principais pontos do Litoral.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Vinícius Lang, os guarda-vidas iniciam a temporada com reforço. “Na areia, eles farão patrulhamento e darão orientação aos banhistas a pé e com quadriciclos. E contarão com motos aquáticas, que garantem mais agilidade nos deslocamentos e eventuais salvamentos”.

Formação e recertificação

No primeiro dia de atividades, o tempo nublado desencorajou o banho de mar e não foram registrados salvamentos. O foco das atividades foi prevenção e orientação. Os pontos de risco - como áreas de mar aberto, regiões próximas a desembocaduras, barras e canais - já estão demarcados com bandeiras indicando as condições para banho. “Os guarda-vidas fazem leitura constante do movimento dos banhistas, que devem ficar atentos ao apito preventivo, que alerta para o comportamento inseguro que pode acabar em acidentes”, disse Lang.

Na semana passada, foram realizadas as formaturas de 72 novos guarda-vidas civis temporários. Durante o curso, eles foram capacitados para o atendimento pré-hospitalar em ambiente aquático, procedimentos operacionais, técnicas de salvamento e resgate aquático, graus de afogamento, condicionamento físico específico, natação utilitária e prevenção ao afogamento.

Além deles, outros 216 guarda-vidas civis que já atuaram em temporadas anteriores foram recertificados. Também serão integrados à força-tarefa bombeiros militares e brigadianos que receberam treinamento para atuar durante toda a temporada.