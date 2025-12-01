Colisão entre Siena e Corolla na ERS-591 deixa jovem morto em Ametista do Sul

Por volta das 18h deste domingo, um grave acidente foi registrado no km 7 da ERS-591, na comunidade São Rafael, em Ametista do Sul, nas proximidades do pavilhão local. A colisão envolveu um Fiat Siena e um Toyota Corolla.

Segundo informações de populares, o acidente aconteceu quando o Siena tentava ingressar na rodovia. O Corolla que era ocupado por três pessoas, seguia no sentido interior–cidade, subindo em direção ao centro de Ametista do Sul, ele acabou atingindo o veículo que entrava na pista.

A Brigada Militar chegou primeiro ao local e acionou a Polícia Rodoviária Estadual, que está a caminho para assumir o atendimento da ocorrência e organizar o fluxo de veículos na rodovia.

Os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados ao hospital São Gabriel de Ametista do Sul. Uma das vítimas identificado como Guilherme Tonet de 17 anos ocupante do Corolla não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital, As condições de saúde das outras vítimas ainda não foram divulgadas.