Disputa de terras em Novo Machado deixa quatro feridos e termina com prisões e armas apreendidas

Brigada Militar agiu rapidamente em Lajeado Corredeira, montou cerco na RS-344 e apreendeu pistola 9mm, revólver .38, airsoft e munições.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Brigada Militar
01/12/2025 às 09h53
(Foto: Brigada Militar)

A Brigada Militar agiu com rapidez e conteve um conflito na localidade de Lajeado Corredeira, interior de Novo Machado. A ocorrência, motivada por uma disputa de terras às margens do Rio Uruguai, resultou em quatro feridos e na apreensão de armamento.

A região é considerada sensível e monitorada pela Inteligência da Brigada Militar e demais forças de segurança devido às características de fronteira. Esse trabalho prévio foi essencial para a pronta resposta das guarnições.

Com informações estratégicas, as guarnições, incluindo a Força Tática do 4º BPAF, deslocaram-se rapidamente, garantindo segurança para o atendimento das vítimas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Simultaneamente, foi montado um cerco que resultou na interceptação de um dos veículos envolvidos na RS-344.

No automóvel, foi identificado um homem que se apresentou como caçador, atirador e colecionador (CAC). Ele portava uma pistola calibre 9mm registrada, porém, transportada em desacordo com a legislação vigente (sem o devido porte de trânsito para a situação), configurando o ilícito. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Foram apreendidos na operação 01 Pistola calibre 9mm; 01 Revólver calibre .38; 01 Rifle de airsoft; e Diversas munições e estojos deflagrados de calibres 9mm, .38 e .12.

Desfecho: Todos os materiais e as partes envolvidas foram apresentados na Delegacia de Polícia de Santa Rosa para os procedimentos de Polícia Judiciária. A ação mobilizou 4 viaturas e 12 policiais militares.

O Comando Regional ressalta que a integração entre o monitoramento de inteligência e a força tática foi decisiva para evitar uma tragédia maior. A Brigada Militar segue muito atenta à região de Novo Machado e demais municípios, buscando a garantia da ordem pública e coibindo o uso de armas em disputas de qualquer natureza na faixa de fronteira.

 

 

 

