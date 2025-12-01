Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Mulher é presa por beber em via pública com filha de 3 anos em Passo Fundo

Denúncias de moradores levaram a Brigada Militar ao local; criança foi acolhida e mãe encaminhada à delegacia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Uirapuru
01/12/2025 às 09h23 Atualizada em 01/12/2025 às 09h50
Mulher é presa por beber em via pública com filha de 3 anos em Passo Fundo

No amanhecer de ontem, domingo (30), uma ocorrência grave mobilizou a Brigada Militar/3°RPMon na Rua Independência, no Centro de Passo Fundo. Durante patrulhamento de rotina, uma mulher foi presa após ser flagrada consumindo bebida alcoólica em via pública enquanto estava acompanhada de sua filha, uma criança de apenas três anos de idade.

Segundo informações, a guarnição do 2° Esquadrão foi acionada por populares que denunciaram que a mulher estaria ingerindo bebidas alcoólicas desde a madrugada, sempre com a criança ao lado.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a criança chorando, enquanto a mãe estava cercada por várias latas de cerveja. Testemunhas relataram ainda que a mulher permanecia no local havia horas, e que a criança chegou a ficar deitada no chão durante a madrugada.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e uma conselheira compareceu ao endereço. A mulher, identificada como J.K.D. da S., foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência.

A criança foi recolhida e encaminhada a uma casa de acolhimento, onde receberá os cuidados necessários.

 

 

 

 

(Fotos: Grupo Planalto de Comunicação)
