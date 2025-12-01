Homem é preso por tráfico de drogas em Seberi

Na noite deste sábado (29/11), a Brigada Militar de Seberi, durante patrulhamento rotineiro, conseguiu interceptar um homem de 29 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima, que levou os policiais do 37° BPM até um veículo Corsa suspeito.

Durante a abordagem, a guarnição encontrou em posse dos ocupantes do carro substâncias ilícitas, incluindo 382 gramas de cocaína, 7 gramas de cocaína, 5,4 gramas de crack, além de uma balança de precisão e um cartão, itens típicos do tráfico de entorpecentes.

O material apreendido e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Após o registro do ocorrido, um dos homens foi preso em flagrante, enquanto o outro foi liberado. A ação da Brigada Militar reforça o combate à criminalidade na região e a efetividade das denúncias da comunidade.