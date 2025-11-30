Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Homem morre após briga em residência perto da BR-386, em Carazinho

Rudinei da Silva, 37 anos, motorista de aplicativo, foi identificado como a vítima; caso é investigado como homicídio

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informação Portal Gazeta
30/11/2025 às 22h28
Homem morre após briga em residência perto da BR-386, em Carazinho
(Foto: Divulgação Observador Regional)

Foi identificado como Rudinei da Silva, de 37 anos, o homem que morreu na tarde deste domingo (30) após uma briga em uma casa próxima à BR-386, na saída de Carazinho.

De acordo com relatos iniciais de testemunhas à Brigada Militar, Rudinei teria chegado ao local dirigindo um veículo de aplicativo e portando um machado — informação que ainda será verificada pela polícia. Em seguida, teria avançado contra o morador da residência, que reagiu e entrou em luta corporal com ele. Durante o confronto, Rudinei acabou morrendo.

A polícia confirmou que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo no município.

Até o momento da publicação desta matéria, o morador da residência não havia sido encontrado pelas autoridades.

A Brigada Militar foi chamada por volta das 14h40 e manteve a área isolada até a chegada da Polícia Civil e da equipe de perícia.

O caso é tratado inicialmente como homicídio, e as circunstâncias e motivações serão apuradas pela investigação.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
