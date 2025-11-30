Força Tática apreende eletrônicos e perfumes na BR-386 em Frederico Westphalen

Na noite de sábado (29/11), policiais militares da Força Tática do 37º Batalhão de Polícia Militar abordaram um veículo Golf na BR-386, na altura do km 33.

Durante a fiscalização, a equipe localizou diversos produtos de origem estrangeira, incluindo dezenas de aparelhos eletrônicos — como celulares, tablets e fones de ouvido — além de perfumes importados.

Diante da situação, foi lavrado o auto de apreensão das mercadorias e do veículo. O total dos materiais apreendidos soma R$ 312.500,00, e tudo permanecerá à disposição da Receita Federal de Santo Ângelo para as providências legais cabíveis.