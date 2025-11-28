Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Defesa de Bolsonaro entra com novo recurso no STF contra condenação

Embargos infringentes visam derrubar decisão de Alexandre de Moraes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 19h43
Defesa de Bolsonaro entra com novo recurso no STF contra condenação
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo recurso contra a condenação a 27 anos e três meses na ação penal da trama golpista. O ex-presidente está preso em uma sala localizada na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Os advogados protocolaram os chamados embargos infringentes para tentar derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na terça-feira (25), o ministro já negou outro recurso da defesa, os embargos de declaração, e determinou a execução da condenação de Bolsonaro e mais seis réus do núcleo 1 da trama golpista.

Para a defesa, a decisão do ministro, que foi referendada pela Primeira Turma, deve ser considerada como "erro judiciário" e precisa ser revista.

"Dada a máxima vênia, não cabe afirmar protelatório recurso que sequer havia sido proposto. Aliás, sem tomar conhecimento de suas razões, causa espécie tenha sido maculado de protelatório", afirmou a defesa.

Pelo entendimento da defesa, deve prevalecer no julgamento o voto divergente do ministro Luiz Fux , que absolveu Bolsonaro pela participação na trama golpista.

"E justamente e virtude da ausência dos pressupostos típicos para a caracterização do delito de pertencimento à organização criminosa, o voto divergente de lavra do eminente ministro Luiz Fux foi preciso ao absolver o embargante [Bolsonaro]", completaram os advogados.

Jurisprudência

Moraes determinou a execução das penas após entender que Bolsonaro e dos demais réus não têm mais direito a recorrer das condenações.

O ministro citou a jurisprudência da Corte e disse que o ex-presidente não tem direito aos embargos infringentes.

Para conseguir que o caso fosse julgado novamente, Bolsonaro precisava obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2 no julgamento realizado no dia 11 de setembro e que condenou os acusados. No entanto, o placar pela condenação foi de 4 votos a 1 .

O novo recurso será analisado por Alexandre de Moraes. Não há prazo para decisão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 horas

STM declara perda da patente de capitão da Marinha por peculato

Militar deverá ser expulso da força naval

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 5 horas

Moraes vota para condenar cinco PMs do DF a 16 anos de prisão

Acusados foram denunciados pela PGR ao STF

 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

PGR é a favor de prisão domiciliar humanitária para general Heleno

Defesa diz que ex-ministro de 78 sofre do mal de Alzheimer

 © Lula Marques e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Moraes autoriza Heleno e Nogueira a receberem visitas na prisão

Eles estão presos no Comando Militar do Planalto, em Brasília
Justiça Há 1 dia

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão

Filhos do ex-presidente disseram que episódios começaram à noite

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
23° Sensação
1.42 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Geral Há 3 minutos

Entregadores protestam contra modalidade nova de trabalho do iFood
Geral Há 3 minutos

Duas funcionárias do Cefet no RJ são mortas a tiros por colega
Economia Há 20 minutos

BC proíbe fintechs sem licença de usar termos como “banco” e “bank”
Esportes Há 20 minutos

Cidades de Colômbia e Bolívia vão receber finais da Sul-Americana
Justiça Há 1 hora

Defesa de Bolsonaro entra com novo recurso no STF contra condenação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,49%
Euro
R$ 6,18 -0,48%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,987,03 -0,56%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias