Polícia investiga estupro de mulher em situação de rua em Itapiranga

A Polícia Civil de Itapiranga investiga um caso grave de violência sexual contra uma mulher de 54 anos em situação de rua.
O crime, inicialmente registrado como furto e lesão corporal, foi posteriormente identificado como estupro mediante grave ameaça. Segundo relatos, o agressor usou uma faca para levar a vítima até o barraco onde ela vive, consumando a violência sob intimidação.
A mulher sofreu lesões no braço e passou por exame pericial, que confirmou a agressão sexual. Uma testemunha viu o suspeito dominar a vítima, mas não conseguiu agir por conta da arma.
O homem foi localizado no Porto da Balsa, portando duas facas, e teve a prisão em flagrante lavrada pela Polícia Civil. Na audiência de custódia, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando o histórico criminal do acusado, que já possui condenações por latrocínio e estupro de vulnerável. As investigações continuam.