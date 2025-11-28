Sexta, 28 de Novembro de 2025
Polícia investiga estupro de mulher em situação de rua em Itapiranga

A mulher sofreu lesões no braço e passou por exame pericial, que confirmou a agressão sexual.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/SA Notícias
28/11/2025 às 09h28
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Itapiranga investiga um caso grave de violência sexual contra uma mulher de 54 anos em situação de rua.

O crime, inicialmente registrado como furto e lesão corporal, foi posteriormente identificado como estupro mediante grave ameaça. Segundo relatos, o agressor usou uma faca para levar a vítima até o barraco onde ela vive, consumando a violência sob intimidação.

A mulher sofreu lesões no braço e passou por exame pericial, que confirmou a agressão sexual. Uma testemunha viu o suspeito dominar a vítima, mas não conseguiu agir por conta da arma.

O homem foi localizado no Porto da Balsa, portando duas facas, e teve a prisão em flagrante lavrada pela Polícia Civil. Na audiência de custódia, a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando o histórico criminal do acusado, que já possui condenações por latrocínio e estupro de vulnerável. As investigações continuam.

