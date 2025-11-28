Preso suspeito de tentativa de homicídio em Novo Tiradentes

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Pinhal, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 28 de novembro de 2025, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 55 anos, investigado por participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em 3 de novembro, no município de Novo Tiradentes.

Na data do crime, dois disparos de arma de fogo foram efetuados em direção a uma residência onde estavam as vítimas. Os tiros atingiram a janela e o sofá da sala — local onde uma adolescente estava sentada instantes antes. Ninguém ficou ferido. Conforme a investigação, o autor chegou ao local em um veículo, efetuou os disparos e fugiu na sequência.

Os elementos reunidos pela Polícia Civil apontam que a motivação pode estar ligada a desentendimentos pessoais e a um histórico de ameaças contra as vítimas. O suspeito foi localizado em sua residência, no interior de Novo Tiradentes, durante o cumprimento da ordem judicial. A ação teve apoio da Delegacia de Polícia de Rodeio Bonito.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem até a conclusão do inquérito.