Morre mulher que estava internada vítima de acidente de trânsito em Tenente Portela

Por volta das 06 horas da manhã desta sexta-feira (28), faleceu Luciane Machado, que estava internada desde o dia 29 de outubro, vítima de acidente de trânsito.

Desde aquele dia, o casal Adilson Duarte, de 43 anos e Luciane Machado, de 42 anos, moradores da localidade de Lajeado Moinho, interior de Miraguaí, estava internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Adilson e Luciane foram vítimas de acidente de trânsito na ERS-330, em Tenente Portela.

Segundo havia sido divulgado por familiares, o casal sofreu múltiplas fraturas em decorrência da colisão que envolveu um Ecosport e a motocicleta em que estava o casal.

Adilson Duarte, segue internado no hospital Santo Antônio de Tenente Portela.