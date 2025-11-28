Sexta, 28 de Novembro de 2025
Polícia Civil de Rodeio Bonito irá apurar as causas de acidente com óbito próximo a balsa

Segundo o motorista, o caminhão-caçamba da Prefeitura Municipal estava ligado e com o freio acionado enquanto ele trabalhava no recolhimento de pedras, quando, inesperadamente, o veículo desceu desgovernado

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Polícia Civil/14DPRI
28/11/2025 às 08h06
Polícia Civil de Rodeio Bonito irá apurar as causas de acidente com óbito próximo a balsa
Foto: Reprodução Polícia Civil/14DPRI

A Polícia Civil de Rodeio Bonito tomou conhecimento e atendeu, na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, uma ocorrência de acidente envolvendo um caminhão-caçamba da Prefeitura Municipal, na região da Balsa que dá acesso ao Distrito de Saltinho.

A guarnição da Brigada Militar havia sido acionada via telefone 190, informando sobre um acidente com vítima envolvendo o referido veículo. No local, já se encontrava o SAMU, que realizou o atendimento e encaminhou o senhor Davi Maciel, 47 anos, ao Hospital São José. Minutos depois, o hospital comunicou que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil adotou as medidas pertinentes. O veículo foi apreendido para realização de perícia, imagens de câmeras de segurança foram coletadas e testemunhas, bem como o motorista responsável pelo caminhão, foram ouvidos. Segundo o motorista, o caminhão estava ligado e com o freio acionado enquanto ele trabalhava no recolhimento de pedras, quando, inesperadamente, o veículo desceu desgovernado.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realização de necropsia da vítima. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente, inclusive para verificar possível falha mecânica no veículo.

A Polícia Civil seguirá com as investigações até o completo esclarecimento dos fatos.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
