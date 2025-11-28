Caminhão com 114 mil maços de cigarros é apreendido na BR-386

Na tarde desta quinta-feira (27), uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar, a partir de informações repassadas pela Polícia Civil, resultou na apreensão de um caminhão carregado com cigarros contrabandeados na BR-386, em Almirante Tamandaré do Sul.

Durante uma ação de combate ao crime, equipes da PRF receberam o alerta sobre um caminhão vindo de Santa Catarina, suspeito de transportar grande quantidade de cigarros ilegais. Ao localizar o veículo, os policiais deram ordem de parada. O motorista encostou no acostamento, abandonou o caminhão e correu para uma área de mato.

Na vistoria, os agentes encontraram 114 mil maços de cigarros na carroceria do veículo, emplacado em Três Passos. O caminhão e a carga foram encaminhados para a Receita Federal em Passo Fundo. Equipes da PRF e da Brigada Militar seguem realizando buscas na região para localizar e prender o motorista.





