Caminhão com 114 mil maços de cigarros é apreendido na BR-386

Motorista abandona o veículo e foge para o mato após abordagem policial em Almirante Tamandaré do Sul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações PRF RS
28/11/2025 às 07h20
Caminhão com 114 mil maços de cigarros é apreendido na BR-386
(Foto: PRF RS)

Na tarde desta quinta-feira (27), uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar, a partir de informações repassadas pela Polícia Civil, resultou na apreensão de um caminhão carregado com cigarros contrabandeados na BR-386, em Almirante Tamandaré do Sul.

Durante uma ação de combate ao crime, equipes da PRF receberam o alerta sobre um caminhão vindo de Santa Catarina, suspeito de transportar grande quantidade de cigarros ilegais. Ao localizar o veículo, os policiais deram ordem de parada. O motorista encostou no acostamento, abandonou o caminhão e correu para uma área de mato.

Na vistoria, os agentes encontraram 114 mil maços de cigarros na carroceria do veículo, emplacado em Três Passos. O caminhão e a carga foram encaminhados para a Receita Federal em Passo Fundo. Equipes da PRF e da Brigada Militar seguem realizando buscas na região para localizar e prender o motorista.


DENGUE
