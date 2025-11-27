Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão

Filhos do ex-presidente disseram que episódios começaram à noite

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 19h28

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico nesta quinta-feira (27) na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso para cumprir pena de prisão pela trama golpista.

De acordo com os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan (PL-SC), filhos do ex-presidente, ele foi atendido após apresentar nova crise de soluços.

Pelas redes sociais, Carlos informou que os soluços começaram durante a última noite e persistiram durante o dia.

As crises de soluços de Bolsonaro são decorrentes das diversas cirurgias realizadas em função da facada desferida contra o ex-presidente durante a campanha eleitoral de 2018.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em uma sala localizada na Superintendência da PF.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 15 minutos

Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF

STF divulgou ata das audiências de custódia dos condenados

 © Tania Rego/Agência Brasil
Justiça Há 1 hora

STF tem maioria para reconhecer racismo estrutural no país

Governo deverá criar plano nacional para enfrentamento da questão

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Defesa diz que Bolsonaro não usou celular durante visita de Nikolas

STF deu prazo para ex-presidente explicar suposto uso de aparelho

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

MP do Rio pede afastamento de gestores do Rioprevidência

Dirigentes teriam autorizado ou mantido investimentos no Banco Master
Justiça Há 22 horas

Justiça permite manter Rogério Andrade em presídio federal fora do Rio

Contraventor fica na prisão de segurança máxima de Campo Grande

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
2.35 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Redes sociais impulsionam compras na Black Friday 2025
Justiça Há 15 minutos

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
Direitos Humanos Há 15 minutos

Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
Sistema prisional Há 15 minutos

Concluída a nona fase da Operação Mute no sistema prisional do Rio Grande do Sul
Câmara Há 15 minutos

Congresso derruba vetos de Lula ao licenciamento ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,43%
Euro
R$ 6,21 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,670,10 +1,46%
Ibovespa
158,359,77 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias