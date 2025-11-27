Quinta, 27 de Novembro de 2025
Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF

STF divulgou ata das audiências de custódia dos condenados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 19h28
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha e um dos condenados pela trama golpista, estava em uma academia de ginástica quando foi preso em Brasília , na última terça-feira (25), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinar a execução da pena de 24 anos.

A informação consta nas atas das audiências de custódia , que foram realizadas nesta quarta-feira (26) pelo STF. As audiências foram marcadas por determinação do ministro para cumprir formalidades legais.

Durante as audiências, os presos não apontaram irregularidades durante o cumprimento dos mandados de prisão pelos policiais federais.

Os documentos também mostram que o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi preso pelos agentes na casa de sua filha, na capital federal.

O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sergio Nogueira, foi preso em sua residência, em Brasília.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres estava no escritório de seu advogado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro já estava preso e recebeu o mandado de prisão definitiva na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Esse é o mesmo caso do general Braga Netto, que está preso desde o ano passado nas instalações da Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Confira as penas e o local de prisão dos condenados na ação do golpe

- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;

Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

- Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;

Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

- Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos;

Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

- Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;

Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

- Augusto Heleno - general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;

Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

- Paulo Sérgio Nogueira - general e ex-ministro da Defesa: 19 anos;

Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
