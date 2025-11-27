Homem armado com faca estupra moradora de rua e é preso em flagrante em Itapiranga

A Polícia Civil de Itapiranga investiga um grave caso de violência sexual ocorrido na tarde de terça-feira, 25, envolvendo uma mulher de 54 anos, moradora de rua, que foi estuprada sob grave ameaça em seu próprio barraco.



A ocorrência havia sido inicialmente atendida pela Polícia Militar como furto e lesão corporal. Contudo, ao chegarem à Delegacia, as vítimas e testemunhas relataram detalhes extremamente mais graves, revelando que o suspeito, armado com uma faca, conduziu a vítima até o local onde ela reside e consumou a conjunção carnal mediante violência e intimidação. A mulher sofreu também lesões no braço durante a agressão.



Uma testemunha presencial confirmou que presenciou o autor dominando a vítima com a faca, declarando que nada pôde fazer diante do risco representado pela arma. Após o ataque, a testemunha correu até uma farmácia próxima e pediu que os funcionários acionassem imediatamente a Polícia Militar, permitindo o rápido atendimento da vítima.



Durante as buscas, o suspeito foi localizado no Porto da Balsa. Com ele, os policiais encontraram R$ 69,00 e duas facas, sendo uma delas correspondente à utilizada no crime. Ele foi preso e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de estupro mediante grave ameaça exercida com arma branca.



A vítima foi submetida a exame pericial, que confirmou a violência sexual. O laudo apontou lesões e escoriações na região vaginal compatíveis com conjunção carnal mediante força física, além de lesão cortante no antebraço direito.



Na audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, após representação formal da Autoridade Policial.



O preso possui condenações anteriores por latrocínio (roubo seguido de morte) e por estupro de vulnerável, circunstâncias que reforçam a necessidade de sua custódia cautelar. A Polícia Civil segue com as investigações para completa elucidação do caso.

A Polícia Civil de Itapiranga segue atuando firme no combate aos crimes de natureza sexual.