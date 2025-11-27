Morador de Rodeio Bonito Morre Após Ser Atingido por Caminhão em Estrada

A Brigada Militar confirmou o falecimento de Davi Maciel, morador de Rodeio Bonito, que não resistiu aos graves ferimentos após um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro.

O incidente ocorreu no trecho da estrada da Linha Giordani, que dá acesso à Balsa Santa Bárbara, no município.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes oficiais sobre a dinâmica do acidente.

Contudo, informações preliminares indicam que Davi Maciel estava na estrada, fora da área da balsa, quando um caminhão teria disparado, por razões ainda sob investigação, atingindo a vítima.

Gravemente ferido, Maciel foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito. Apesar do atendimento de emergência, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito na casa de saúde.

A Brigada Militar esclareceu que o acidente ocorreu na estrada e não envolveu a embarcação. A liberação total do trecho depende da conclusão do trabalho das autoridades de segurança e da remoção do veículo pesado.