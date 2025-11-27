Celular furtado é recuperado em Tenente Portela

A Brigada Militar recuperou, na tarde de quarta-feira, um telefone celular furtado de um estabelecimento comercial na área central de Tenente Portela. A partir da análise das imagens de videomonitoramento, a guarnição conseguiu identificar o suspeito registrado nas gravações.

Durante as buscas, os policiais localizaram e abordaram o indivíduo, que admitiu o furto e afirmou ter repassado o aparelho a outra pessoa, responsável por tentar vendê-lo em um ponto de tráfico.

Enquanto a ocorrência era atendida, familiares da vítima receberam uma ligação oferecendo a devolução do celular mediante pagamento. A entrega foi marcada e ocorreu perto de um mercado no bairro Operário, momento em que o aparelho foi recuperado.

Com essas informações, a Brigada Militar deu continuidade às diligências e abordou o segundo suspeito, que confessou ter feito a entrega do telefone. Com ele, os policiais encontraram parte do valor recebido.

Os dois envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia. Após os procedimentos legais, foram conduzidos ao Presídio Estadual, onde permanecem à disposição da Justiça.