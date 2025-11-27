Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MP do Rio pede afastamento de gestores do Rioprevidência

Dirigentes teriam autorizado ou mantido investimentos no Banco Master

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/11/2025 às 09h53
MP do Rio pede afastamento de gestores do Rioprevidência
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu nesta quarta-feira (26), recomendação ao Fundo de Pensão dos Servidores do Estado do Rio (Rioprevidência) e à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) para a adoção de medidas destinadas a proteger o patrimônio previdenciário e recuperar eventuais perdas decorrentes da liquidação extrajudicial do Banco Master.

A recomendação é do Grupo de Atuação Especializada da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal que enumerou, entre as medidas," a abertura de processo administrativo interno para apurar responsabilidades de gestores, consultores e membros de comitês que autorizaram ou mantiveram os investimentos, além do afastamento cautelar de agentes diretamente envolvidos e a propositura de eventuais ações cabíveis para a reparação do dano apurado".

Após a liquidação extrajudicial do Banco Master, o Rioprevidência informou, em comunicado, ter aplicado cerca de R$ 960 milhões na instituição, entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimentos previstos para 2033 e 2034. A instituição nega que o valor de investimento seja superior a R$ 2,6 bilhões, como foi veiculado mais cedo.

“O montante relativo ao investimento que vem sendo equivocadamente veiculado se deve a um cálculo feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) que, inclusive, já foi esclarecido pelo Rioprevidência em recurso apresentado à Corte de Contas”, diz a nota.

O MPRJ fixou prazo de 10 dias para que os órgãos notificados informem as providências adotadas e advertiu que o descumprimento poderá resultar em medidas administrativas e judiciais, inclusive responsabilização por dano ao erário.

A atuação do MPRJ decorre da liquidação da instituição financeira decretada pelo Banco Central, motivada por graves irregularidades e pela deterioração de sua situação patrimonial. Conforme registrado na recomendação, o Rioprevidência mantinha aplicações de volume expressivo no banco, cuja insolvência expôs recursos do regime próprio a um risco de crédito considerado desproporcional e incompatível com os parâmetros de segurança exigidos para investimentos dessa natureza. O quadro gerou risco direto sobre valores destinados ao pagamento de benefícios previdenciários.

A medida esclarece que falhas na gestão desses investimentos resultaram na perda do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), o que levou o estado do Rio à inscrição no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), ao impedimento de transferências voluntárias da União e à contratação de operações de crédito com bancos federais. De acordo com o documento, o impacto extrapola o âmbito previdenciário e afeta o equilíbrio fiscal do estado, razão pela qual o MPRJ enfatiza a responsabilidade direta da Secretaria de Fazenda no saneamento das pendências. Segundo a recomendação, cabe à Fazenda estadual atuar de forma conjunta e coordenada com o Rioprevidência para regularizar o CRP, restabelecer a possibilidade de repasses federais e conter os prejuízos decorrentes da irregularidade.

O MPRJ recomenda ainda a apresentação pelo Rioprevidência e a Sefaz-RJ, no prazo de 30 dias, de um plano conjunto de saneamento para regularização do CRP, retirando o impedimento de transferências voluntárias da União, além da publicação de informações detalhadas sobre os investimentos afetados, incluindo datas, volumes, responsáveis e medidas de mitigação de danos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 14 horas

Justiça permite manter Rogério Andrade em presídio federal fora do Rio

Contraventor fica na prisão de segurança máxima de Campo Grande
Justiça Há 15 horas

Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

STF determinou nesta terça-feira (25) execução das penas

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 16 horas

STF tem dois votos para determinar plano nacional contra racismo

Ministros Luiz Fux e Flávio Dino votaram nesta quarta-feira

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 17 horas

STF suspende ações de indenizações por atraso e cancelamento de voos

Processos ficarão paralisados até a decisão final da Corte

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal

Ministros vão se manifestar sobre proposta de alteração legislativa

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.64 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 19°
Domingo
36° 19°
Segunda
22° 19°
Terça
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Escovas técnicas mantêm higienização eficiente de vidrarias em laboratórios
Segurança Pública Há 43 minutos

BM lança Operação Papai Noel 2025 em Tenente Portela
Economia Há 50 minutos

Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
Gestão Pública Há 58 minutos

Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores
Entretenimento Há 1 hora

Autora celebra o livro físico na era das conexões virtuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,31%
Euro
R$ 6,21 +0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,743,42 +0,61%
Ibovespa
158,393,47 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6887 (26/11/25)
16
29
57
67
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3547 (26/11/25)
02
05
06
07
09
10
14
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias