Brigada Militar e Polícia Civil realizam prisão por contrabando em Esperança do Sul

A operação faz parte da intensificação das fiscalizações na área de fronteira através da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Comunicação Social 7ºBPM
26/11/2025 às 23h56
Foto: Efetivo 7°BPM

Na tarde desta quarta-feira, 26 de novembro, uma ação conjunta entre a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados no município de Esperança do Sul, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Policiais Militares do 7º BPM e agentes da Polícia Civil atuavam em coordenação quando interceptaram o suspeito. 

Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo estava transportando uma quantidade significativa de produtos de origem estrangeira sem a devida documentação fiscal.

Materiais Apreendidos:

 * 1.000 maços de cigarros de origem estrangeira.

 * Um veículo modelo Gol, utilizado no transporte da mercadoria.

 * O motorista do veículo foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

Segundo o levantamento realizado pelas forças de segurança, o prejuízo estimado à atividade criminosa, considerando o valor da mercadoria e do veículo apreendido, é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

O indivíduo preso, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. 

As forças de segurança destacam a importância da atuação integrada no combate aos crimes transfronteiriços, como o contrabando, que causam grandes danos à economia nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
