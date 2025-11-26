Mulher é morta a facada e companheiro é detido em Miraguaí

Um feminicídio registrado por volta das 17 horas desta quarta-feira, 26 de novembro, chocou moradores de Miraguaí e mobilizou imediatamente as forças de segurança do município. Uma mulher identificada como Katiele dos Santos, de 29 anos, foi morta após ser atingida por um golpe de faca no pescoço.

Ela deixa duas crianças pequenas.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. Ele teria fugido logo após o ataque, mas foi encontrado pouco depois por uma guarnição da Brigada Militar, que realizou a prisão em flagrante.

A área onde o corpo foi localizado foi isolada para a realização da perícia, enquanto a Polícia Civil iniciou os primeiros procedimentos investigativos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde deve ser autuado e permanecerá à disposição da Justiça.

Os investigadores trabalham agora na coleta de depoimentos e no levantamento de provas que possam esclarecer a dinâmica do crime, bem como a motivação que levou ao assassinato. O caso reforça a preocupação com a violência de gênero na região e reacende o debate sobre a necessidade de políticas de proteção mais eficazes para mulheres em situação de vulnerabilidade.





