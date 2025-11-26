Quarta, 26 de Novembro de 2025
Mulher é morta a facada e companheiro é detido em Miraguaí

Comunidade de Miraguaí é abalada por crime que resultou na prisão em flagrante do companheiro da vítima

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Lider
26/11/2025 às 19h36 Atualizada em 26/11/2025 às 20h10
Mulher é morta a facada e companheiro é detido em Miraguaí
(Foto: Reprodução Rede Sociail)

Um feminicídio registrado por volta das 17 horas desta quarta-feira, 26 de novembro, chocou moradores de Miraguaí e mobilizou imediatamente as forças de segurança do município. Uma mulher identificada como Katiele dos Santos, de 29 anos, foi morta após ser atingida por um golpe de faca no pescoço.
Ela deixa duas crianças pequenas.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. Ele teria fugido logo após o ataque, mas foi encontrado pouco depois por uma guarnição da Brigada Militar, que realizou a prisão em flagrante.

A área onde o corpo foi localizado foi isolada para a realização da perícia, enquanto a Polícia Civil iniciou os primeiros procedimentos investigativos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde deve ser autuado e permanecerá à disposição da Justiça.

Os investigadores trabalham agora na coleta de depoimentos e no levantamento de provas que possam esclarecer a dinâmica do crime, bem como a motivação que levou ao assassinato. O caso reforça a preocupação com a violência de gênero na região e reacende o debate sobre a necessidade de políticas de proteção mais eficazes para mulheres em situação de vulnerabilidade.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
