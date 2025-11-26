Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco

Uma residência localizada na Avenida Hermann Mayer, em Erval Seco, foi atingida por uma bala perdida no início da tarde desta terça-feira, 25. O caso gerou preocupação entre os moradores da casa, especialmente pela força do projétil, que perfurou a estrutura da casa.

De acordo com o morador, que registrou o ocorrido em imagens, o disparo — de origem ainda desconhecida — atingiu diretamente a placa solar da residência. A bala atravessou o equipamento, perfurou o telhado e o forro, vindo a cair dentro de um quarto de visitas. No momento do impacto, ninguém estava no cômodo. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve feridos.