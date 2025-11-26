Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Golpe do Falso Oficial de Justiça Alerta Comarcas do RS

O TJRS reforça que links enviados por oficiais de Justiça levam apenas a páginas oficiais do tribunal, como plataformas de audiências e consulta processual.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/O Sul
26/11/2025 às 08h58
Golpe do Falso Oficial de Justiça Alerta Comarcas do RS
Foto: TJRS/Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) emitiu um alerta após diversas comarcas relatarem tentativas de golpe pelo WhatsApp. Criminosos estão enviando mensagens se passando por oficiais de Justiça para capturar dados pessoais e instalar programas maliciosos nos celulares das vítimas.

Segundo o Serviço de Inteligência do Judiciário, os golpistas utilizam elementos de engenharia social, criando sensação de urgência e falsa credibilidade. As mensagens mencionam uma suposta notificação extrajudicial e incluem dados reais das vítimas, como nome completo, endereço e documentos.

O golpe se concretiza por meio de um botão com o texto “acessar notificação”, que direciona para sites falsos de captura de informações.
O TJRS reforça que links enviados por oficiais de Justiça levam apenas a páginas oficiais do tribunal, como plataformas de audiências e consulta processual.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação LA +
Erval Seco Há 32 minutos

Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco

O caso chamou a atenção e preocupou o morador. A residência atingida fica localizada na Avenida Hermann Mayer, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

 Foto: Divulgação
Prisão Há 55 minutos

Condutor Foge Após Acidente e é Preso por Embriaguez em Miraguaí

O homem foi autuado em flagrante por fugir do local do acidente e por embriaguez ao volante.

 Foto: Reprodução Redes Sociais Rádio Líder FM Miraguaí
Acidente Há 13 horas

Acidente Grave na ERS-330 em Miraguaí na noite desta terça feira 

Carro Colide com Charrete, Cavalo Morre no Local

 (Foto: PN Notícias)
Acidente Fatal Há 13 horas

Colisão frontal na RS-406 mata médico de Passo Fundo

Dr. Saulo Cocio Martins Filho, 59 anos, não resistiu após ser resgatado das ferragens

 (Foto: Divulgação)
Ocorrência Policial Há 14 horas

Homem é preso após sucessivas perturbações em Tenente Portela

Brigada Militar registra terceira intervenção no mesmo dia envolvendo o indivíduo

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
25° Sensação
1.84 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Seberi Há 12 minutos

Seberi é contemplado no RS Qualificação Recomeçar
Consulta Popular Há 23 minutos

Cinco municípios da região recebem recursos da Consulta Popular para projetos sociais e de desenvolvimento
Erval Seco Há 26 minutos

Casa é atingida por bala perdida em Erval Seco
Golpe Há 34 minutos

Golpe do Falso Oficial de Justiça Alerta Comarcas do RS
Câmara Há 40 minutos

Conselho de Ética reúne-se nesta tarde para analisar representações contra quatro parlamentares

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,09%
Euro
R$ 6,22 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,048,65 -0,88%
Ibovespa
155,910,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias