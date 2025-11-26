Golpe do Falso Oficial de Justiça Alerta Comarcas do RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) emitiu um alerta após diversas comarcas relatarem tentativas de golpe pelo WhatsApp. Criminosos estão enviando mensagens se passando por oficiais de Justiça para capturar dados pessoais e instalar programas maliciosos nos celulares das vítimas.

Segundo o Serviço de Inteligência do Judiciário, os golpistas utilizam elementos de engenharia social, criando sensação de urgência e falsa credibilidade. As mensagens mencionam uma suposta notificação extrajudicial e incluem dados reais das vítimas, como nome completo, endereço e documentos.

O golpe se concretiza por meio de um botão com o texto “acessar notificação”, que direciona para sites falsos de captura de informações.

O TJRS reforça que links enviados por oficiais de Justiça levam apenas a páginas oficiais do tribunal, como plataformas de audiências e consulta processual.