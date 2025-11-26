Condutor Foge Após Acidente e é Preso por Embriaguez em Miraguaí

O motorista de um Fiat Uno envolvido em um acidente na ERS-330, em Miraguaí, na noite desta terça-feira (25), foi preso pela Brigada Militar. Após a colisão com uma charrete, o condutor não permaneceu no local e acabou sendo localizado posteriormente, escondido. De acordo com a Brigada Militar, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O homem foi autuado em flagrante por fugir do local do acidente e por embriaguez ao volante.

O acidente

No início da noite, a colisão ocorreu na saída de Miraguaí, sentido Redentora, envolvendo o Fiat Uno e uma charrete puxada por um cavalo. Na charrete estavam um casal e uma criança. Todos ficaram feridos e receberam atendimento do SAMU, sendo encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.

O cavalo que puxava a charrete não resistiu aos ferimentos e morreu no local.