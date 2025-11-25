Acidente Grave na ERS-330 em Miraguaí na noite desta terça feira 

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 20:30 desta terça-feira (25) na ERS-330, na entrada do município de Miraguaí, no sentido Redentora.

A colisão envolveu um veículo Fiat Uno e uma charrete, resultando na destruição completa do veículo de tração animal e na morte do cavalo.

O acidente ocorreu nas proximidades do cemitério municipal de Miraguaí. De acordo com as primeiras informações, a charrete, que era ocupada por um casal, foi atingida violentamente pelo Fiat Uno.

O impacto foi de tal magnitude que a charrete ficou totalmente destruída. O animal, um cavalo, foi arremessado sobre a pista e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

O casal que ocupava a charrete sofreu, a princípio, ferimentos leves, conforme o primeiro atendimento realizado no local.

Eles foram socorridos pelo SAMU de Tenente Portela e encaminhados para avaliação médica mais detalhada.

No entanto, o estado de saúde do condutor do veículo Fiat Uno ainda é desconhecido. Não há, até o momento, informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.

A ERS-330 chegou a ter o trânsito parcialmente bloqueado para o trabalho das equipes de resgate, da polícia rodoviária, Brigada Militar e da perícia.

As autoridades estão no local para realizar o levantamento de dados e apurar as circunstâncias exatas que levaram à colisão.

O caso será investigado para determinar a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.