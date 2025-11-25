Colisão frontal na RS-406 mata médico de Passo Fundo

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (25) resultou na morte do médico Saulo Cocio Martins Filho, de 59 anos, que atuava em Passo Fundo. A colisão frontal envolveu um Fiat Pulse e um Volkswagen Gol no trecho conhecido como tope da serra, na RS-406, em Nonoai.

Informações preliminares apontam que o Fiat Pulse teria invadido a pista contrária por razões ainda não esclarecidas. Ao entrar na contramão, o veículo atingiu o Gol e, logo depois, colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

Saulo ficou preso nas ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Nonoai realizou o resgate, e o médico foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Comunitário da cidade. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos após dar entrada na instituição. O motorista do Gol não teve ferimentos graves registrados até o momento.

Com 27 anos de atuação, Dr. Saulo era referência em cirurgia torácica no norte do Rio Grande do Sul. Atuou no Hospital de Clínicas, em Passo Fundo, atendendo diversas patologias pulmonares, realizando endoscopias respiratórias, cirurgias para hiperidrose e tratamentos de tumores de parede torácica, pleura e mediastino. Também dedicava parte da carreira ao ensino, exercendo atividade docente na Atitus Educação e na Universidade Federal da Fronteira Sul.

A Polícia Civil foi acionada e deve realizar os levantamentos no local para iniciar a investigação das causas da colisão.