Colisão frontal na RS-406 mata médico de Passo Fundo

Dr. Saulo Cocio Martins Filho, 59 anos, não resistiu após ser resgatado das ferragens

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Grupo Planalto de Comunicação
25/11/2025 às 20h35
(Foto: PN Notícias)

Um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (25) resultou na morte do médico Saulo Cocio Martins Filho, de 59 anos, que atuava em Passo Fundo. A colisão frontal envolveu um Fiat Pulse e um Volkswagen Gol no trecho conhecido como tope da serra, na RS-406, em Nonoai.

Informações preliminares apontam que o Fiat Pulse teria invadido a pista contrária por razões ainda não esclarecidas. Ao entrar na contramão, o veículo atingiu o Gol e, logo depois, colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

Saulo ficou preso nas ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Nonoai realizou o resgate, e o médico foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Comunitário da cidade. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos após dar entrada na instituição. O motorista do Gol não teve ferimentos graves registrados até o momento.

Com 27 anos de atuação, Dr. Saulo era referência em cirurgia torácica no norte do Rio Grande do Sul. Atuou no Hospital de Clínicas, em Passo Fundo, atendendo diversas patologias pulmonares, realizando endoscopias respiratórias, cirurgias para hiperidrose e tratamentos de tumores de parede torácica, pleura e mediastino. Também dedicava parte da carreira ao ensino, exercendo atividade docente na Atitus Educação e na Universidade Federal da Fronteira Sul.

A Polícia Civil foi acionada e deve realizar os levantamentos no local para iniciar a investigação das causas da colisão.

 
 
(Foto: Divulgação)
Ocorrência Policial Há 58 minutos

Homem é preso após sucessivas perturbações em Tenente Portela

Brigada Militar registra terceira intervenção no mesmo dia envolvendo o indivíduo

 Foto: Divulgação Brigada Militar
Relatório Há 6 horas

BM apreende quase 34 toneladas de drogas em 2025

Segundo a Corporação, os resultados refletem o contínuo aperfeiçoamento técnico dos policiais militares e os investimentos em equipamentos e tecnologia, reforçando a atuação da BM na segurança dos gaúchos.

 Foto: Divulgação
Acidente Há 6 horas

Veículo capota após colisão na BR-468 em Campo Novo

O sinistro aconteceu por volta das 8h30, e envolveu dois veículos: uma VW Saveiro, conduzida por um homem de 41 anos, e um Fiat Uno, cujo motorista possui 69 anos.

 Foto: Divulgação Rede Social Rádio Minuano
Acidente Há 6 horas

Caminhão com água mineral tomba na ERS-569 e deixa carga espalhada

As causas do tombamento ainda estão sendo apuradas, mas a dinâmica inicial indica que o motorista pode ter perdido o controle do caminhão ao atravessar a ponte

 (Foto: Divulgação LA+)
Segurança Pública Há 9 horas

Polícia prende homem por agressões graves contra companheira em Palmitinho

Suspeito, de 30 anos, foi detido após investigação apontar tentativa de esganadura e ataque com facão

