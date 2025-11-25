Homem é preso após sucessivas perturbações em Tenente Portela

Um homem de aproximadamente 40 anos foi preso pela Brigada Militar no final da tarde desta terça-feira, em Tenente Portela, após provocar diversas perturbações em diferentes pontos da cidade. Conforme apurado pela reportagem, esta foi a terceira ocorrência do dia envolvendo o mesmo indivíduo.

Por volta das 18h, a Brigada Militar recebeu um novo chamado da comunidade, preocupada com o comportamento do homem. A guarnição deslocou-se novamente para verificar a situação. Durante a abordagem, ele teria desobedecido às ordens, desacatado os policiais e resistido à prisão. Diante da resistência, os militares utilizaram spray de pimenta para contê-lo com segurança.

Após a detenção, o homem foi levado ao Hospital Santo Antônio, onde passou por procedimento de descontaminação. Na sequência, foi apresentado às autoridades competentes e deverá responder na Justiça pelos atos praticados ao longo do dia.

A Brigada Militar reforçou que continua atuando para garantir a ordem pública e a segurança da comunidade.