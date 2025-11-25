BM apreende quase 34 toneladas de drogas em 2025

A Brigada Militar apreendeu 33,9 toneladas de drogas — entre maconha, cocaína e crack — no período de janeiro a outubro de 2025. O resultado é fruto do policiamento ostensivo, do trabalho dos comandos especializados e de operações apoiadas pelo serviço de inteligência e pelo uso de tecnologias, sempre pautados pela ética e pelo respeito aos direitos humanos. A maior apreensão ocorreu na região Norte, somando 13,5 toneladas. Em seguida, a região Leste registrou mais de 12,5 toneladas. No Sul e no Oeste, foram apreendidas 4,9 e 2,9 toneladas, respectivamente.

A maconha representou 96% de todo o volume recolhido, totalizando 32,8 toneladas. Já a cocaína correspondeu a 2,4% das apreensões, enquanto o crack somou 0,7%.

Armas de fogo

Paralelamente à retirada de drogas das ruas, a Brigada Militar também intensificou o combate à criminalidade armada. No mesmo período, foram apreendidas 4.325 armas de fogo. A região Leste liderou com 2.093 unidades recolhidas, seguida pela região Oeste (1.096), Norte (659) e Sul (477).

Segundo a Corporação, os resultados refletem o contínuo aperfeiçoamento técnico dos policiais militares e os investimentos em equipamentos e tecnologia, reforçando a atuação da BM na segurança dos gaúchos.