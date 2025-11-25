Veículo capota após colisão na BR-468 em Campo Novo

A guarnição do 7° Batalhão da Brigada Militar recebeu informações da sala de operações, na manhã desta terça-feira (25), referente a uma ocorrência de trânsito com danos materiais nas proximidades do Mato do Bones, na BR-468, em Campo Novo. O sinistro aconteceu por volta das 8h30, e envolveu dois veículos: uma VW Saveiro, conduzida por um homem de 41 anos, e um Fiat Uno, cujo motorista possui 69 anos.

Diante da colisão, a Saveiro capotou no lado esquerdo da rodovia, permanecendo no acostamento. O condutor do outro veículo conseguiu segurar o mesmo, estacionado na estrada de acesso, fora da via. Sendo assim, não houve alteração no trânsito do local. Ninguém se feriu.