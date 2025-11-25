Caminhão com água mineral tomba na ERS-569 e deixa carga espalhada

Um caminhão carregado com água mineral tombou no fim da manhã desta terça-feira (25) na ERS-569, no trecho que liga Novo Barreiro a Palmeira das Missões. O acidente ocorreu por volta das 11h30min, sobre a ponte da rodovia, e deixou parte da carga espalhada tanto na pista quanto às margens da estrada. Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista não se feriu.

Equipes de apoio foram acionadas para auxiliar na retirada do veículo e no controle do trânsito, que chegou a ficar parcialmente interrompido durante o atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual orientou os motoristas a redobrarem a atenção no local, devido à possibilidade de resíduos na pista e ao fluxo mais lento.

As causas do tombamento ainda estão sendo apuradas, mas a dinâmica inicial indica que o motorista pode ter perdido o controle do caminhão ao atravessar a ponte, área conhecida por exigir maior cautela de condutores, especialmente de veículos pesados. A carga deverá ser recolhida pela empresa responsável, e o trecho deve ser liberado completamente após a limpeza da pista.