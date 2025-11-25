Terça, 25 de Novembro de 2025
Polícia prende homem por agressões graves contra companheira em Palmitinho

Suspeito, de 30 anos, foi detido após investigação apontar tentativa de esganadura e ataque com facão

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações LA+
25/11/2025 às 11h23 Atualizada em 25/11/2025 às 11h27
A Polícia Civil de Palmitinho prendeu, na tarde desta segunda-feira, 24, um homem de 30 anos investigado por agressões graves contra sua companheira. A detenção ocorreu no bairro Santo Inácio, depois que a Justiça decretou a prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos apurados.

Segundo as investigações, o suspeito teria tentado esganar a vítima com as mãos e, em seguida, desferido golpes de facão que atingiram diferentes partes do corpo. As agressões aconteceram dentro da residência do casal.

Após buscar atendimento médico, a vítima formalizou a denúncia, possibilitando o início imediato das apurações. O trabalho policial identificou risco concreto à integridade física e psicológica da mulher, agravado pelo histórico de violência no relacionamento.

A Polícia Civil destaca que o combate à violência doméstica segue como prioridade, com atuação firme na investigação, na proteção das vítimas e na prevenção de novos casos.

O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
