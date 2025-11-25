Polícia prende homem por agressões graves contra companheira em Palmitinho

A Polícia Civil de Palmitinho prendeu, na tarde desta segunda-feira, 24, um homem de 30 anos investigado por agressões graves contra sua companheira. A detenção ocorreu no bairro Santo Inácio, depois que a Justiça decretou a prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos apurados.

Segundo as investigações, o suspeito teria tentado esganar a vítima com as mãos e, em seguida, desferido golpes de facão que atingiram diferentes partes do corpo. As agressões aconteceram dentro da residência do casal.

Após buscar atendimento médico, a vítima formalizou a denúncia, possibilitando o início imediato das apurações. O trabalho policial identificou risco concreto à integridade física e psicológica da mulher, agravado pelo histórico de violência no relacionamento.

A Polícia Civil destaca que o combate à violência doméstica segue como prioridade, com atuação firme na investigação, na proteção das vítimas e na prevenção de novos casos.

O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.