Justiça do Trabalho manda JBS/Seara adotar medidas contra adoecimento mental em Seberi

88 benefícios previdenciários por transtornos mentais foram concedidos entre 2020 e 2025, gerando um custo de mais de R$ 675 mil para a Previdência Social

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: MPT-RS
24/11/2025 às 15h32
Justiça do Trabalho manda JBS/Seara adotar medidas contra adoecimento mental em Seberi
Foto de Fernando Quadros/LA+

A Justiça do Trabalho concedeu uma liminar determinando que a JBS/Seara implemente ações imediatas para prevenir riscos psicossociais na sua planta frigorífica de Seberi (RS). A decisão, proferida pela Vara do Trabalho de Frederico Westphalen, atende a uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Segundo a magistrada titular, Fabiana Martins, a ausência de gestão adequada desses riscos está violando o direito fundamental à saúde e segurança e gerando um "cenário alarmante de adoecimento mental". O descumprimento das obrigações impostas pode acarretar multa diária de R$ 50 mil por obrigação não cumprida e R$ 2 mil por trabalhador prejudicado.

Obrigações impostas à JBS/Seara

A liminar exige que a empresa adote medidas concretas para identificar, avaliar e mitigar os impactos na saúde mental de seus funcionários. Entre as obrigações estão:

  • Reconhecer os riscos psicossociais nos programas de saúde e segurança (PGR e PCMSO).

  • Avaliar os fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores.

  • Criar canais de denúncia específicos.

  • Realizar vigilância ativa sobre ergonomia cognitiva.

  • Garantir a participação dos empregados no processo.

Cenário de adoecimento e fatores de risco

A planta de Seberi, que emprega cerca de 2 mil funcionários e abate 5,6 mil suínos por dia, apresenta fatores de risco psicossocial típicos de frigoríficos, como jornadas exaustivas, ritmo intenso e alta repetitividade.

Os dados apresentados pelo MPT são contundentes:

  • Atestados médicos: Entre 2019 e 2025, foram 581 atestados médicos por transtornos mentais e comportamentais, sendo 233 por ansiedade generalizada e 55 por transtorno de pânico.

  • Setores críticos: No setor de Desossa e Abate, 55% dos trabalhadores da linha do pernil apresentaram atestados por problemas psicológicos.

  • Previdência: 88 benefícios previdenciários por transtornos mentais foram concedidos entre 2020 e 2025, gerando um custo de mais de R$ 675 mil para a Previdência Social.

O MPT apontou que, apesar de manter planos de saúde e segurança, a JBS/Seara não reconhecia nem abordava os aspectos psicossociais como riscos laborais.

Esta ACP integra um conjunto de processos movidos pelo MPT contra a JBS/Seara após a empresa recusar-se a assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) abrangente para cobrir todas as irregularidades encontradas em uma inspeção de junho.

Outras liminares já obtidas pelo MPT garantem: proteção contra ruído excessivo para gestantes, privacidade nos vestiários (com cabines/divisórias), regularização do prêmio assiduidade e garantia do direito à amamentação para trabalhadoras lactantes.

